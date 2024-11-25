¹ãÃÓ±¿Í¢¤¬¿·ÃÍ³¹Æ»¤Þ¤¤¿Ê¡¢¹ñÆâÍÎÏ¾Ú·ô¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á£³£¹£²£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²
¡¡¹ãÃÓ±¿Í¢<9025.T>¤¬¿·ÃÍ³¹Æ»¤Þ¤¤¿Ê¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬Á°½µËö£²£²Æü¡¢¹ãÃÓ±¿Í¢¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£²£·£¶£°±ß¤«¤é£³£¹£²£°±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ËÈ¼¤¤¡¢¶õ¹Á´ØÏ¢¤¬³ÈÂç¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£À®Ä¹»Ô¾ì¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÅ´Æ»Í¢Á÷¤ÎÁý¶¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ý±×µ¡²ñ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï¹ãÃÓ±¿Í¢¤Î£²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î£²£°£°²¯±ß¤«¤é£²£µ£°²¯±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS