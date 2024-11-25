Á¬Åò¹¥¤ÆâÅÄÍý±û¡¢°Û¶õ´ÖÁ¬Åò¤ËÂç¶½Ê³¡ÖÇ¾½Á¥É¥Ð¥É¥Ð½Ð»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÆâÅÄÍý±û
ÆâÅÄÍý±û¤¬25Æü¡¢Åìµþ³÷ÅÄ¤ÎÏ·ÊÞÁ¬Åò¡Ö²þÀµÅò¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇ¾½ÁÁ¬Åò¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±Àè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥ò¥È¥Ê´ðÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë11·î26Æü¤«¤é12·î£¸Æü¤Þ¤Ç¡¢²þÀµÅò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÇ¾½ÁÁ¬Åò¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ¾¤¬´î¤ÖÂÎ¸³¡×¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¡È¥¤¥¤¹¤®¤¿¸÷¡É¤È¡È¶¸µ¤¤ÎNEWÍáÂÎ¸³¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁõ¾þ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¤ÎÁ¬Åò¹¥¤¤ÎÆâÅÄÍý±û¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¾½ÁÁ¬Åò¡×¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¬Åò¤È°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢Ç¾½Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ç¤ë¤ï¡ª¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼´¶¤¬¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¤´¤¯¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¾½Á¤Ç¤¹¤«¡©¥É¥Ð¥É¥Ð¤È½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÉáÃÊ¤«¤éÄ®¤ÎÁ¬Åò¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶á½ê¤ÎÁ¬Åò»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®¤Î¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ¤âÄ®¤Î¿Í¤È¥É¥Ü¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£