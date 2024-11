「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.1」が、2025年4月に登場!

「江戸川コナン」や「赤井秀一」のほか、警察メンバーの「目暮警部」「高木渉」「佐藤美和子」「白鳥任三郎」など全9キャラクターが展開されます☆

セガ フェイブ『名探偵コナン』 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.1

価格:1個 440円(税込)/BOX 3,960円(税込)

販売予定:2025年4月

予約開始日:2024年11月25日(月)

サイズ:全長約5.6cm

種類:全9種(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、灰原哀、赤井秀一、目暮警部、高木渉、佐藤美和子、白鳥任三郎)

販売店舗:アニメ・ホビー系関連ショップほか

※各販売サイトでの予約開始にズレが生じる場合があります

2024年2月にセガ ラッキーくじオンラインにて発売され、好評だった『セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーけいさつへんー」』の描きおろしイラスト。

今回、そのイラストを使用した缶バッジが登場します!

かわいらしくデフォルメされた、警察のキャラクターがたくさんラインナップ。

キャラクターの個性を活かした表情やそれぞれ異なる背景カラーが使用されているのもポイントです☆

「目暮十三」や「高木渉」など、警察キャラクターに注目した「名探偵コナン」グッズ!

「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.1」は、アニメ・ホビー系関連ショップなどにて、2024年11月25日より予約受付開始です。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

