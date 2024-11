【Steam版「AQUAPAZZA」】2025年 発売予定価格:未定

DMM GAMESは、PC(Steam)用2D対戦格闘ゲーム「AQUAPAZZA」を2025年に発売する。価格は未定。

本作は、アクアプラスの様々な作品のキャラクターが登場する2D対戦アクションゲーム。2012年にプレイステーション 3向けに発売された同タイトルをPC向けに最適化したもので、登場キャラクターはPS3版と同様の26名となっている。

プレーヤーの行動で好感度が変化しバトルに有利・不利をもたらす、数々のビジュアルノベルを送り出してきたアクアプラスらしい「アクティブエモーションシステム」のほか、格闘ゲームが苦手なプレーヤー向けの「ストーリーモード」やシンプルな操作で楽しめる「シンプルモード」を搭載。Steamの機能を使ってオンライン対戦もでき、「ネットワーク対戦」と「フレンドマッチ」が実装されている。

現在「Steam」にてウィッシュリストへの登録を実施中。2025年の発売に向けて、今後の続報が期待される。

(C) AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC