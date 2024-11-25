Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¡¡¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó♡¡×¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹♡¾Ð¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
È±¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¡¡¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó♡¡×¡Ö¤³¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹♡¾Ð¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó♡¡×¤È¡¢È±¤Î¿§¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·ëº§¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ±¤òåºÎï¤Ë¿¤Ð¤¹°Ù¤Ë¡¡¥Ö¥ê¡¼¥Á¤â¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¹¥¤¤Î¡¡»ä¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡¼¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¡¤³¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹♡¾Ð¡¡(¤ª»Å»ö¼þ¤ê¤Î¿Í¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤Æ¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤·¤Ð¤é¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇÍÍ»Ò¤ß¤Æ¤Þ¤¿ÊÑ¤¨¤Þ¤¹)¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥ë¤ª»÷¹ç¤¤♥¡×¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤³¤ë¤óµ×¡¹¡ª¡¡²Ä°¦¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¦¡Ö¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¶âÈ±¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¤Í¡¼¤«¤ï¤¤¡¼¡¡¤Þ¤¿¿§Æþ¤ì¤ë¤Î¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û