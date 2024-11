A24史上最高のオープニング記録を樹立し、日本でも週末動員『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が、早くも2024年12月6日よりにて見放題独占配信となる。

日本では10月4日に公開されたばかりの作品で、2ヶ月ほどでの配信デビューとなった。メジャー作品以外の洋画実写作品が日本初登場首位を獲得したのは、2016年の『ラ・ラ・ランド』以来だ。

「お前は、どの種類のアメリカ人だ?」 映画の舞台は、連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアの同盟からなる“西部勢力”と政府軍の間で内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。

「国民の皆さん、我々は歴史的勝利に近づいている」。就任 “3期目”に突入した権威主義的な大統領はテレビ演説で力強く訴えるが、ワシントンD.C.の陥落は目前に迫っていた。ニューヨークに滞在していた4人のジャーナリストは、14ヶ月一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うため、ホワイトハウスへと向かう。だが戦場と化した旅路を行く中で、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていく。

緊迫の映像と暴力的なサウンドデザインは劇場で堪能してこそだが、自宅でもこの衝撃作が体感できるように。『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は2024年12月6日(金)よりPrime Videoにて見放題独占配信。