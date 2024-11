Áí³Û¡û¡ûËü!? 1¥«·î¤Î¿©»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿©Èñ¤òÁ´¸ø³«¡ª¡Ê10·î¡¦¥Þ¥Ã¥­¡¼ËÒ¸µ¡Ë

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

グルメ界隈に名を馳せる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの10月の「食スケジュール」を大公開!

10/1 朝「コーヒーマルシェ」(北海道)

焼き魚定食がおいしい喫茶店。

コーヒーマルシェ

10/1 昼「龍鳳 大門横丁店」(北海道)

<店舗情報>◆コーヒーマルシェ住所 : 北海道函館市新川町1-2TEL : 0138-22-7686

函館塩ラーメン。

龍鳳 大門横丁店

10/1 夜「天ぷら 天八」(北海道)

<店舗情報>◆龍鳳 大門横丁店住所 : 北海道函館市松風町7 ひかりの屋台 大門横町TEL : 不明の為情報お待ちしております

「天ぷら」と店名にあるが居酒屋。メニューが150種もあり、どれを食べてもハズレがない。

天ぷら 天八

10/2 昼「鳳蘭」(北海道)

<店舗情報>◆天ぷら 天八住所 : 北海道函館市本町34-3TEL : 0138-54-8165

老舗の町中華で、豚の唐揚げ「ザリジ」が名物。塩ラーメンもおいしい。

鳳蘭

10/2 夜「渡辺料理店」(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆鳳蘭住所 : 北海道函館市松風町5-13TEL : 0138-22-8086

人気のビストロ。堂々たる量、キレのある味わい。

渡辺料理店

10/3 夜「串かつ 一口」(広島)

<店舗情報>◆渡辺料理店住所 : 東京都江東区富岡1-2-9 1FTEL : 03-6381-8899

安いうまい、尾道流串揚げ屋。キスと小鰯が素晴らしい。

串かつ 一口

10/7 夜「TRE CULI」(東京・東銀座)

<店舗情報>◆串かつ 一口住所 : 広島県尾道市久保2-10-10TEL : 0848-37-9723

「ロッツォシチリア」出身のシェフで、広島の食材が豊富。オーナーシェフの出身である広島の食材を駆使した料理がいい。

TRE CULI

10/7 夜「Bar 木挽町」(東京・築地市場)

<店舗情報>◆TRE CULI住所 : 東京都中央区銀座5-14-9 石和田ビル 2FTEL : 050-5593-0355

希少ウィスキーの品ぞろえが素晴らしいバー。

Bar 木挽町 出典:なつ・おでんさん

10/8 夜「懐石 大原」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆Bar 木挽町住所 : 東京都中央区銀座7-17-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

背筋が伸びるような真っ当な懐石料理がいただける、東京では希少な和食店。

懐石 大原

10/9 夜「上深川」(大阪)

<店舗情報>◆懐石 大原住所 : 東京都新宿区荒木町1 なかばやしビル 2FTEL : 03-6380-5223

シェフは「中国菜 火ノ鳥」出身。若いながら創意工夫に富み、地に足のついた料理を出す。

上深川

10/10 昼「鰻はし本」(東京・日本橋)

<店舗情報>◆上深川住所 : 大阪府大阪市北区西天満4-5-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

東京随一のうなぎ屋。

鰻はし本

10/10 夜「ふぐ 牧野」(東京・稲荷町)

<店舗情報>◆八重洲鰻はし本住所 : 東京都中央区八重洲1-5-10TEL : 050-1808-6166

お値打ちな値段で良質なふぐがいただける、人気のふぐ料理店。

ふぐ 牧野

10/11 夜「もつ焼き 小江戸」(東京・青砥)

<店舗情報>◆ふぐ 牧野住所 : 東京都台東区松が谷3-8-1TEL : 03-3844-6659

取材で訪問。今はなき、立石「江戸ッ子」の味を受け継ぐ。

もつ焼き 小江戸

10/12 昼「喜寿司」(東京・人形町)

<店舗情報>◆もつ焼き 小江戸住所 : 東京都葛飾区青戸3-39-3 優和ビル 2FTEL : 03-3690-0898

古き良き時代の仕事を今に受け継ぐ寿司屋。

喜寿司

10/12 夜「シンスケ」(東京・湯島)

<店舗情報>◆喜寿司住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-7-13TEL : 03-3666-1682

東京の名店。一度は行っておきたい居酒屋。

シンスケ

10/15 昼「幸楽」(東京・野方)

<店舗情報>◆シンスケ住所 : 東京都文京区湯島3-31-5 YUSHIMA3315ビル 1F・2FTEL : 03-3832-0469

老夫婦が営む老舗の町中華。

幸楽

月後半も食巡りが止まらない!

10/16 昼「梅梅 赤坂Bizタワー店」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆幸楽住所 : 東京都中野区野方6-25-14TEL : 03-3330-8575

2024年4月にできた中華料理店。

梅梅 赤坂Bizタワー店 出典:二日酔い飯さん

10/16 夜「レストラン とらのもん」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆梅梅 赤坂Bizタワー店住所 : 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1FTEL : 03-5545-6335

町洋食の店。

レストラン とらのもん

10/16 夜「Bar Landscape.」(東京・銀座)

<店舗情報>◆レストラン とらのもん住所 : 東京都港区虎ノ門1-12-12TEL : 03-3501-9522

バーテンダーの夫婦お二人がカクテルチャンピオンという名バー。

Bar Landscape. 出典:36b75536994さん

10/17 夜「柚木元」(長野)

<店舗情報>◆Bar Landscape.住所 : 東京都中央区銀座6-4-9 SANWA GINZA Bldg. B1FTEL : 03-6263-8448

松茸の真実を知ることができる割烹。

柚木元

10/18 昼「手打ち蕎麦 ひろ」(愛知)

<店舗情報>◆柚木元住所 : 長野県飯田市東和町2-43-1TEL : 0265-23-5210

名古屋で評判のそばの名店。

手打ち蕎麦 ひろ

10/18 夜「洋食 おがた」(京都)

<店舗情報>◆手打ち蕎麦 ひろ住所 : 愛知県名古屋市中区栄4-12-1 栄グリーンビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

緒方シェフの師匠である上柿元勝シェフとのコラボイベント。

洋食 おがた

10/19 夜「鰻 まえはら」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆洋食 おがた住所 : 京都府京都市中京区柳馬場押小路上ル等持寺町32-1TEL : 075-223-2230

京都にある「鰻割烹まえはら」が手掛けるうなぎ屋。

鰻 まえはら

10/21 夜「マキノンチ」(石川)

<店舗情報>◆鰻 まえはら住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3FTEL : 03-6550-9557

創意工夫に富んだ料理で、楽しい時間を過ごせるフレンチの店。

マキノンチ

10/22 昼「手打蕎麦 こより」(石川)

<店舗情報>◆マキノンチ住所 : 石川県金沢市山の上町25-18TEL : 050-3503-3318

極細打で喉越しがいい戸隠そばを出す。この時期は「加賀蓮根のすり流しそば」がおすすめ。

手打蕎麦 こより

10/22 夜「梅市」(大阪)

<店舗情報>◆手打蕎麦 こより住所 : 石川県金沢市長田2-20-13TEL : 076-205-4591

昔ながらの大阪の味を今に伝える割烹。椀物が素晴らしい。

梅市

10/23 昼「美山荘」(京都)

<店舗情報>◆梅市住所 : 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-6-3 ハイツ千年町 2FTEL : 06-6241-0576

京都の奥座敷・花背にある山奥の割烹で「摘草料理」の名店。里の恵みがしみじみと体に染み渡る。

美山荘

10/24 夜「さかなのさけ」(東京・根津)

<店舗情報>◆美山荘住所 : 京都府京都市左京区花脊原地町大悲山TEL : 075-746-0231

老夫婦が営まれる名酒亭。

さかなのさけ

10/25 昼「コート ドール」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆さかなのさけ住所 : 東京都台東区谷中1-4-15TEL : 03-5842-1138

シンプルさの中に、食材の息吹を吹き込んだ老舗のフレンチレストラン。

コート ドール

10/25 夜「北京遊膳」(東京・荻窪)

<店舗情報>◆コート ドール住所 : 東京都港区三田5-2-18 三田ハウス 1FTEL : 03-3455-5145

東京では貴重な北京料理の店。

北京遊膳

10/27 夜「ムレーナ」(東京・三越前)

<店舗情報>◆北京遊膳住所 : 東京都杉並区荻窪5-24-7 富士ビル 2FTEL : 03-3391-9715

日本橋に新しくできたイタリアン。若きシェフが一人で、地味ながらしみじみとうまい郷土料理を作る。

ムレーナ

10/28 昼「手打ちうどん 夕立」(熊本)

<店舗情報>◆ムレーナ住所 : 東京都中央区日本橋本町1-7-13 祥豊日本橋ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

熊本県菊池市にある人気のうどん屋。

手打ちうどん 夕立

10/28 夜「コントルノ食堂」(熊本)

<店舗情報>◆手打ちうどん 夕立住所 : 熊本県菊池市隈府435-1TEL : 0968-25-4855

イタリアン。「阿蘇あか牛」と「走る豚」による力強い料理を出す。

コントルノ食堂

10/28 夜「中華そばSANYO」(熊本)

<店舗情報>◆コントルノ食堂住所 : 熊本県熊本市中央区下通り1-5-7 TASOGARE東館 1FTEL : 096-352-2869

塩ラーメンがうまい。

中華そばSANYO 出典:マッツ@さん

10/28 夜「夜香木」(熊本)

<店舗情報>◆中華そばSANYO住所 : 熊本県熊本市中央区南坪井町7-17TEL : 096-325-6611

オリジナルカクテルが素晴らしいバー。

夜香木 出典:harahetta09さん

10/29 朝「まるうまうどん 新幹線熊本店」(熊本)

<店舗情報>◆夜香木住所 : 熊本県熊本市中央区南坪井町5-21 1FTEL : 090-8408-5211

熊本駅構内にある(立ち食い)うどん屋。

まるうまうどん 新幹線熊本店

10/29 昼「鮨中村」(熊本)

<店舗情報>◆まるうまうどん 新幹線熊本店住所 : 熊本県熊本市西区春日3-15-40 九州新幹線熊本駅改札口TEL : 096-355-3554

熊本県産のネタを、独自のスタイルで握る。

鮨中村

10/29 夜「antica locanda MIYAMOTO」(熊本)

<店舗情報>◆鮨中村住所 : 熊本県熊本市中央区坪井1-4-21TEL : 050-5600-4311

薪火で仕上げるビステッカ(ビーフステーキ)とシャルキュトリーが見事なリストランテ。

antica locanda MIYAMOTO

10/30 夜「Ata 虎ノ門」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆antica locanda MIYAMOTO住所 : 熊本県熊本市中央区新屋敷1-9-15 102TEL : 050-5890-5223

自然派ワインが充実したフレンチ。

Ata 虎ノ門 出典:ヤキニクフリークさん

10/31 夜「みかわ 是山居」(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆Ata 虎ノ門住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 050-5600-0428

言わずと知れた、日本一と言われる名人が揚げる天ぷら。

みかわ 是山居

マッキー牧元さんの2024年10月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆みかわ 是山居住所 : 東京都江東区福住1-3-1TEL : 03-3643-8383

食費はなんと「701,929円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

The post 総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開!(10月・マッキー牧元) first appeared on 食べログマガジン.