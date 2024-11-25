¡ÚÁíÌ³¾Ê¡ÛÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½»Ì±É¼É½µ¡¡Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤Ë¸«Ä¾¤·µá¤á¤ë
ÃËÀ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁÍó¤Ë¡ÖÉ×¡ÊÌ¤ÆÏ¡Ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¸òÉÕ¤·¤¿Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï¸«Ä¾¤·¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï¡Ö¼ÂÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌäÂê»ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¤Ï½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÂ¼»Ô¤Ï5·î¡¢1¿Í¤ò¡ÖÀ¤ÂÓ¼ç¡×¡¢1¿Í¤ò¡ÖÉ×¡ÊÌ¤ÆÏ¡Ë¡×¤È¤¹¤ëÃËÀ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¡£ÃË½÷¤Î»ö¼Âº§¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸µºÜ¤òÇ§¤á¤¿¡£2¿Í¤ÏÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸øÅª¤ËÇ§¤á¤ë»Ô¤Î¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁíÌ³¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¾Ê¤Ï7·î¡¢½»Ì±É¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø¾Ú»ñÎÁ¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È»ö¼Âº§¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÂ³ÊÁ¤òÆ±¤¸É½µ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢Ë¡¤Î±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÊ¸½ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤«¡×¤È¤·¤Æ¡¢µºÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤«ÄûÀµ¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÌ³¾Ê¤ËºÆ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ï9·î¤ËºÆÅÙ¡¢Ê¸½ñ¤Ç²óÅú¡£½»Ì±É¼¤Î»öÌ³½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅý°ìÅª¤ËµÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£Â³ÊÁ¤ÎµºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»Ô¤ËºÆ¹Í¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡»ö¼Âº§¤ÎÉ×ÉØ¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÉ×ÉØ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤ÇÆ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬¡Ö¼ÂÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÅ¬ÍÑ¤Î³ÎÇ§¤ò½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡¡»Ô¤ÏµºÜ¤ò½¤Àµ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁµºÜ¤ò´Þ¤á¤¿»öÌ³¤¬¼«¼£»öÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢ºÛÎÌ¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂ³ÊÁ¤À¤±¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÈ½ÃÇ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½»Ì±É¼µºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÂ¼»Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ï7·î¤«¤é³«»Ï¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÈÃæÌî¶è¤Ï11·î¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦·§Ìî±ÑÀ¸¤Î¸«Êý¡ÖÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡×
¡¡ÂçÂ¼»Ô¤Ï5·î¡¢1¿Í¤ò¡ÖÀ¤ÂÓ¼ç¡×¡¢1¿Í¤ò¡ÖÉ×¡ÊÌ¤ÆÏ¡Ë¡×¤È¤¹¤ëÃËÀ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¡£ÃË½÷¤Î»ö¼Âº§¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸µºÜ¤òÇ§¤á¤¿¡£2¿Í¤ÏÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸øÅª¤ËÇ§¤á¤ë»Ô¤Î¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×ÀëÀÀÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁíÌ³¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¾Ê¤Ï7·î¡¢½»Ì±É¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø¾Ú»ñÎÁ¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È»ö¼Âº§¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÂ³ÊÁ¤òÆ±¤¸É½µ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢Ë¡¤Î±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÊ¸½ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Î¤«¡×¤È¤·¤Æ¡¢µºÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤«ÄûÀµ¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíÌ³¾Ê¤ËºÆ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ï9·î¤ËºÆÅÙ¡¢Ê¸½ñ¤Ç²óÅú¡£½»Ì±É¼¤Î»öÌ³½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅý°ìÅª¤ËµÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£Â³ÊÁ¤ÎµºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»Ô¤ËºÆ¹Í¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡»ö¼Âº§¤ÎÉ×ÉØ¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÉ×ÉØ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤ÇÆ±¤¸°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬¡Ö¼ÂÌ³¾å¤Î»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÅ¬ÍÑ¤Î³ÎÇ§¤ò½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡¡»Ô¤ÏµºÜ¤ò½¤Àµ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½»Ì±É¼¤ÎÂ³ÊÁµºÜ¤ò´Þ¤á¤¿»öÌ³¤¬¼«¼£»öÌ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢ºÛÎÌ¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂ³ÊÁ¤À¤±¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÈ½ÃÇ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½»Ì±É¼µºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÂ¼»Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ï7·î¤«¤é³«»Ï¡£ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÈÃæÌî¶è¤Ï11·î¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦·§Ìî±ÑÀ¸¤Î¸«Êý¡ÖÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡×