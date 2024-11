11月22日、TikTokと東宝による縦型映画祭『TikTok TOHO Film Festival 2024』審査会が行われ、、アンバサダーと審査員を務める三吉彩花(俳優・モデル)、審査員の萩原健太郎(映画監督)、岡村和佳菜(プロデューサー)、MEGUMI(女優・プロデューサー)、しんのすけ(映画感想 TikTokクリエイター)が参加。ファイナリスト17作品が決定した。

昨年と同様に、<1本の投稿で完結された1分〜10分以内の縦型映画作品のみ>が審査対象の条件となり、約400の幅広いジャンルの応募作品が投稿された。また、ハッシュタグ「#TT 映画祭 2024」をつけて投稿された応募作品の総再生回数は、11月20日時点で1億7千万回以上にのぼり、縦型映画作品は多くの方々に鑑賞されている。審査会で、アンバサダーの三吉は、「普段私はTikTokで、好きなものやおすすめされるものをよく見ているのですが、そんな中、今回の縦型映画はこれまでと全く違う作品に出会うことができたと感じています。役者さんのお芝居も勉強になるところが沢山ありました」と縦型映画が新たな出会いをもたらしたと語った。『ブルーピリオド』『傲慢と善良』などで知られる映画監督の萩原健太郎は、「普段自分は横で映画を撮っていますが、昔、縦の画面で考えるという企画があって、非常に難しかったのを覚えています。今回、色々な可能性があるということを改めて知ることができて、まだまだ映画というものの可能性があるんだなと、勉強にもなりました」と監督ならではの目線で解説した。長編アニメーション映画『きみの色』のプロデューサーの岡村和佳菜は、「スマホの中で見るという行為は、自分のパーソナルな部分や日常生活により近いところに入ってくるんだな、ということに気付きました。だからこそ、1カット1カットにより気を抜くことができない。見る人が少しでも油断したり目を離したら、集中力を切らしてしまう。そんな中で、“惹きつけられるもの”は見ている人の心にグッと入ってくる。それが縦型映画の良さだと自分の中でも発見でした」と新たな気付きについて熱く語った。女優・プロデューサーのMEGUMIは、「縦型映画という存在の可能性がより広がったと思いました。どの作品も画が素敵でかっこよく、非常に没入できるものなのだということを改めて感じさせていただきました」と、縦型映画の可能性へ期待を語った。そして第1回目から審査員としてこの映画祭に参加し続けてきた映画感想TikTokクリエイターのしんのすけは、「この数年、ショートドラマというジャンルは大きなトレンドであり続けてきました。今回、この文脈の流れを受けて制作された作品がラインナップに入っていて、その上で、‟映画”という文脈も踏まえた作品が多かったと思います。そのバランスが非常に良く、今後における良い分岐点にもなったと感じました」と近年の映像表現の流れを解説しつつ、応募作のクオリティの高さについて驚きを隠せない様子だった。審査員総じて、多様な観点において非常にクオリティの高い作品が集まったと語り、熱い議論が交わされた審査会となった。最終的にファイナリストにノミネートされた17作品の中から、今回の審査を経て「グランプリ」「準グランプリ」「アニメ・CG賞」「特別賞」、そして今年新設された『きみの色』賞(注:11月時点で公開中の長編アニメーション映画『きみの色』と「TikTok TOHOFilm Festival 2024」がタッグを組み、賞を新設)が選出される。グランプリ受賞者には東宝プロデュースによる新作縦型映画作品の制作権利が贈られる。受賞作品の発表は、12月19日に開催する「TikTok TOHO Film Festival 2024」授賞式で行う予定。授賞式当日は前述のアンバサダーと審査員に加え、グランプリ受賞記念新作の主演を務める齊藤京子(俳優)の出席を予定している。授賞式の様子は、12月19日17時から「TikTok TOHO Film Festival 2024」公式TikTokアカウントより、TikTok LIVEにて生配信予定だ。※ファイナリストノミネート17作品は以下の通り。■ファイナリストノミネート17作品(50音順)宇宙人はハッピーターンが好きhttps://www.tiktok.com/@yuyawatanabe_movie/video/7425126922360769799Alien in The Smartphonehttps://www.tiktok.com/@hk9i3/video/7431140947016158482AI 婚活アプリhttps://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7428513575221693713おじいちゃんコードhttps://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7409215125351173377おばあちゃんの推し活https://www.tiktok.com/@momoko_ishida/video/7431155079106858248The Last Dayhttps://www.tiktok.com/@yuta_uchida/video/7431197217987349767失顔 - Lost Facehttps://www.tiktok.com/@kouhei0319/video/7430986134349417746絶滅メシhttps://www.tiktok.com/@i_am_yossiy/video/7431135613207842056そこに不思議な電話ボックスがあるというhttps://www.tiktok.com/@user9676795301193/video/7431183720654130439転職https://www.tiktok.com/@axebomber_film/video/7426640315311754503灯台守と迷子の幽霊https://www.tiktok.com/@user9676795301193/video/7431199589824220424ネザーhttps://www.tiktok.com/@mdayhbvyvzk/video/7431190068569623816白線ゲームhttps://www.tiktok.com/@mr.sho_film/video/7429694352613575953ひまわりの記憶https://www.tiktok.com/@koko_r019/video/7421156409531731218僕の春は何色https://www.tiktok.com/@monto12341234/video/7430739859569937682モブライフhttps://www.tiktok.com/@doramamiru3/video/7417687745109298450遊園人https://www.tiktok.com/@isuoji/video/7431170619305217296