グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」の『ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』がリニューアル!

「ドラミ」や「ミニドラえもん」、「タケコプター」などのひみつ道具デザインも登場したかわいいデザインが使用されています☆

東京ばな奈ワールド『ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』リニューアル

価格:4個入 842円(税込)、8個入 1,512円(税込)、12個入 2,149円(税込)

販売期間:2024年11月28日(木)より通年販売

販売店:

・JR東京駅:HANAGATAYA東京中央 ドラえもん 東京ばな奈 トウキョウステーション(改札内)、東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・羽田空港:羽田空港第1ターミナル PIER 1、羽田空港第2ターミナル SMILE TOKYO

※表⽰の価格は参考⼩売価格です

※東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部で販売する場合があります

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

東京みやげNo.1の『東京ばな奈』から、2021年に誕生した『ドラえもん 東京ばな奈』

「東京ばな奈ワールド」と「ドラえもん」の夢のスイーツシリーズです。

コンセプトは、”ドラえもんがいつでもキミのそばに。「あったらいいな」を叶えたおやつができました”。

『ドラえもん 東京ばな奈』と一緒にあんな夢こんな夢いっぱい思い浮かべながら、楽しいおやつタイムを過ごせる人気のシリーズです☆

そんな『ドラえもん 東京ばな奈』が、新しいデザインになって登場!

味わいはそのまま、お菓子とパッケージの絵柄がリニューアルされます。

グルテンフリーの「ドラえもん 東京ばな奈」

たくさんの方が食べられるように、『ドラえもん 東京ばな奈』はグルテンフリー。

小麦のかわりに国産米粉でつくった、もっちりふわふわスポンジケーキの「東京ばな奈」です!

中には、“バナナカスタードクリーム”がとろ〜りたっぷりはいっています。

“あったらいいな”という想いから生まれた、米粉の「東京ばな奈」となっています。

※本品は小麦粉を含む製品と共通の設備で製造しています

全6種類のスポンジケーキデザイン

ふわふわスポンジケーキは、全部で6種類のデザイン。

食べちゃうのがもったいないくらい表情豊かな「ドラえもん」たちは、異次元のかわいさです!

どのデザインが出てくるかはお楽しみ☆

また、今回のリニューアルから新たに「ドラミ」デザインが仲間入り。

“タイムふろしき”や“アンキパン”、四次元ポケットからひょっこり顔を出す「ミニドラえもん」などの「ひみつ道具」も登場します。

入り数ごとにポーズチェンジ!ドラえもんパッケージ

『ドラえもん 東京ばな奈』のパッケージデザインは3種類。

“東京ばな奈のふかふかスポンジ”をイメージした、ほんわかタッチの「ドラえもん」と出会えます。

お部屋に並べて飾ったり、お気に入りの1箱を引き出しの中にしのばせておくのもおすすめです☆

ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 4個入

価格:842円(税込)

内容:4個

4個入パッケージは、右手を挙げてウィンクをする元気いっぱいな「ドラえもん」のデザイン!

「ドラえもん」の笑顔に元気がもらえます。

ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個入

価格:1,512円(税込)

内容:8個入

「ドラえもん」がひょっこり現れたようなイラストがかわいいパッケージデザイン!

家族や自分用などにもちょうどいい8個入です☆

ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 12個入

価格:2,149円(税込)

内容:12個入

元気よく走っている「ドラえもん」が大きく描かれた12個入のパッケージデザイン。

個包装になっているので、会社や学校の友だちに配るのにぴったりです☆

「ドラえもん」や「ドラミ」がかわいすぎる、新しくなった「ドラえもん 東京ばな奈」!

リニューアルされた『ドラえもん 東京ばな奈「見ぃつけたっ」』は、2024年11月28日(木)より、「JR東京駅」と「羽田空港」の各売場にて登場です。

