【妹は知っている】11月25日 連載開始

「妹は知っている」

講談社は、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「妹は知っている」の連載を11月25日に開始した。

「妹は知っている」は、マンガ「俺はあざといを許さない」を手掛けた漫画家・雁木万里氏の新作。本作の主人公となる三木貴一郎は、無表情でつまらないと思われている冴えないサラリーマン。彼にはアイドルで妹の三木美貴がおり、兄が“世界で一番面白い”という秘密を知っている。

本日11月25日に連載が開始となり、第1話に加えて第2話までが無料公開されている。

【最新話】

□「妹は知っている」第2話「観察する男」のページ

□「妹は知っている」第1話「三木貴一郎という男」のページ

