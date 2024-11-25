°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¡Ä¡£·ëº§¸å¤ËÉ×¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÍýÍ³¡×
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ëº§¸å¤ËÉ×¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤êÉÔ²Ä²ò¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀäÂÐ¤Ë¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤·çÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é
·ëº§¤¹¤ë¤ÈÃËÀ¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤Î»þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·çÅÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·çÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤Ï¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÃËÀ¤ÎÊý¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·çÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡ÖÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤ò¶¤ËÃËÀ¤Î¸ÀÆ°¤¬°¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é
·ëº§Á°¤Ï¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê°¦¾ð¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÀ¯ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤â¡£
Í×¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¥ª¥Þ¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï·ëº§Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÃËÀ¤Î·ëº§´Ñ¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤³¤Î¥º¥ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë½¤Àµ¤ò¿Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æµç¶þ¤Ê·ëº§À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç±ßËþ¤Ê·ëº§À¸³è¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Îµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
·ëº§´Ñ¤Î¥º¥ì¤Ï¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëºÝ¤Ï·ëº§Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼·ëº§NG¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ¥º§ÌäÂê¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦ÃËÀ¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§