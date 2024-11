全国のケーブルテレビおよび BS・CS 放送などで放送中のディズニー・チャンネルでしか放送されていない『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』シーズン3。

マイリー・サイラス氏の『ディズニー・レジェンド・アワード』最年少受賞を記念し、『ハンナ・モンタナ フォーエバー』の全45話を一挙放送する特別編成の放送が決定しました。

今回、2024年11月23日に開催された、マイリー・サイラス氏の主演映画『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』の特別上映イベント「ハンナに変身!ハンナ・モンタナイト2024」をレポートします☆

ディズニー・チャンネル「ハンナに変身!ハンナ・モンタナイト2024」イベントレポート

開催日:2024年11月23日(土・祝)

ディズニーに多大なる影響を与えた人に贈られる栄誉賞「ディズニー・レジェンド・アワード」

2024年8月に米カリフォルニア州・アナハイムで開催されたディズニーのファンイベント「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント」にて、その授賞式が行われ、マイリー・サイラス氏が史上最年少でディズニー・レジェンド・アワードを受賞しました。

マイリー・サイラス氏は2006年にディズニー・チャンネルで放送が開始され、全世界で社会現象となった大人気ドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』で主人公のマイリー・スチュワート/ハンナ・モンタナ役を演じた女優/歌手です。

“普通の女の子“と“超人気アイドル“の2つの顔を持つ少女を演じ、実生活でも同世代から絶大な支持を得る人気スターとなりました。

今回、マイリー・サイラス氏の誕生日に開催された特別上映イベント「ハンナに変身!ハンナ・モンタナイト 2024」

2024年で公開15周年を迎える『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』が特別上映されたほか、マイリー・サイラス氏のディズニー・レジェンド・アワード受賞スピーチ映像の上映、そして音楽シーンの応援上映などが実施されました。

上映イベントのチケットは販売開始からわずか数分で完売したとあって、ハンナ・モンタナを彷彿とさせるステージ衣装や、パープルとイエローの“ハンナカラー”を取り入れたファッションやハンナのロゴ入りのファッションを身にまとった、ハンナ、そしてマイリーへの強い愛を持つファンが多数来場。

女性だけでなく男性やカップルでの来場者も多く、中には遠方から駆け付けたファンの方もいらっしゃいました。

会場に訪れた300人以上のファンたちは早速入場者特典のオリジナル・カードをもらって大興奮!

劇場に移動後、最初に上映されたのは、マイリー・サイラス氏が「ディズニー・レジェンド・アワード」を受賞した際の約10分間のスピーチ映像。

映像は、今回初公開となるため、歴史的な瞬間を大スクリーンで観る貴重な機会でした。

放送当初からマイリー・サイラス氏を応援し続けてきたファンの皆さんにとっては、胸の熱くなる時間となりました。

続いて、『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』が上映され、約15年ぶりに大スクリーンに映し出されたマイリーにファンの熱気も最高潮に!

『ハンナ・モンタナ』ならではのピュアな恋愛劇やコミカルなシーン、さらに名曲「The Climb」歌唱シーンなど、数々の名シーンがプレイバックされました。

そして最後に行われた『ハンナ・モンタナ』の歴代音楽シーンの応援上映では、『ハンナ・モンタナ』シリーズの醍醐味ともいえる音楽シーンを大スクリーンで体感。

色とりどりのサイリウムを振りながらファンの皆さんが声援を送り、ハンナを象徴する曲の一つである「ふたつの世界」でフィナーレを飾り、ファンが大満足のうちに、イベントは惜しまれつつも終了しました。

また、プログラムの合間に挟まれたディズニー・チャンネル・スターが「ミッキーマウス」のマークを杖で描くというお馴染みのアイキャッチは、正に当時テレビで『ハンナ・モンタナ』を観ていた時間を思い出させるもののひとつ。

マイリー・サイラス氏らと一緒にサイリウムを振ってロゴを描く動きをして楽しむファンの姿も見られました。

また、会場には『ハンナ・モンタナ』のオープニングを彷彿とさせるステージ型のフォトスポットを設置。

キラキラのストーンで飾られたスタンドマイクも設置されたほか、

懐かしの歴代アート、ポスターなどの特別展示、

さらに 2000年代のディズニー・チャンネル・スターズの名曲を収録した「Disney 2000s」プレイリストのフォトスポットも設置され、

訪れたファンは思い思いの記念写真を撮りながら上映以外の時間もハンナ・モンタナの世界を満喫。

ここでもディズニー・チャンネル ロゴと一緒に記念写真を撮るファンも大勢おり、会場は「ハンナ愛」「ディズニー・チャンネル愛」に満ちた熱気に包まれました。

なお、ディズニー・チャンネル公式SNSでは最年少で「ディズニー・レジェンド・アワード」を受賞したマイリー・サイラス氏へのお祝いメッセージを届けるキャンペーンを実施中です。

109シネマズプレミアム新宿 リバイバル上映 『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』

上映期間:2024年11月24日(日)〜12月5日(木)

上映場所:109シネマズプレミアム新宿

109シネマズプレミアム新宿にて、リバイバル上映 『ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー』を上演。

マイリー・サイラス氏のディズニー・レジェンド・アワード受賞スピーチ映像付が付きで、映画興行として行われます。

期間中、入場者特典としてオリジナル・カードをプレゼント。

さらに、フォトスポットや特別展示も楽しめます。

ディズニー・チャンネル 特別編成「ハンナ・モンタナイト」

シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ

放送期間:2024年11月25日(月)〜12月13日(金)まで(土日を除く)

放送時間:22:00〜23:30

ディズニー・チャンネルにて特別編成「ハンナ・モンタナイト」と題して『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』シーズン 3と『ハンナ・モンタナ フォーエバー』の全45話を一挙放送!

イベントを楽しんだ方もイベントを逃してしまったハンナファンの方も、『ハンナ・モンタナ』を存分に楽しめる機会です。

300人を超えるハンナ・モンタナファンが集結した、一日限りの特別上映イベント。

2024年11月23日に実施された「ハンナに変身!ハンナ・モンタナイト2024」のイベントレポートでした☆

