【Razer Black Friday '24】セール期間:11月28日~12月11日

Razerは、同社のPC周辺機器がお得に買えるセール「Razer Black Friday '24」を11月28日から開催する。セール期間は12月11日まで。

本セールでは、eスポーツ向けワイヤレスマウス「Razer DeathAdder V3 Pro」が過去最安値となるほか、ワイヤレスながら高いマイク性能と軽量設計が特徴のヘッドセット「Razer BlackShark V2 HyperSpeed」や、手首への負担が少ないロープロファイルと高いデザイン性を兼ね備えたキーボード「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless JP White Edition Linear Optical Switch 」、「Razer Gigantus V2」など、幅広いニーズに応える製品がセール商品にラインナップしている。

またマウスやヘッドセット、キーボード以外にも、144Hz AMOLEDディスプレイを備えた「Razer Edge」や、モバイルコントローラー「Razer Kishi Ultra」、ゲーミングノートPC「Razer Blade 14」なども過去最安値で登場する。

なお通販サイト「Amazon」では、セール「Amazonブラックフライデー」の先行セール開催に合わせ、11月27日0時からセール価格にて販売する。セール期間は12月6日23時59分まで。

「Razer Black Friday '24」注目商品セール価格

「Razer Black Friday '24」対象商品(一部抜粋)

「Razer Basilisk V3」

「Razer DeathAdder V3 Pro (Black Edition)」

「Razer HyperPolling Wireless Dongle」

「Razer Atlas White Edition」

「Razer Gigantus V2 - L」

「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless JP White Edition (Linear Optical Switch)」

「Razer Ornata V3 X JP」

「Razer Barracuda Mercury White」

「Razer BlackShark V2 HyperSpeed」

「Razer Hammerhead HyperSpeed for PlayStation 5」

「Razer Moray」

「Razer Wolverine V2 Chroma」

「Razer Kishi Ultra」

「Razer Edge」

「Razer Blade 14 (RTX 4070)」

