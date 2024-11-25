²£ÉÍ¤¬£²£·Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¿ÀµÜÀ©ÇÆ¡ª¡¡¾¾ºäÂçÊåÍÊ¤·¤¿£¹£·Ç¯°ÊÍè¡¡ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸¡¢¿¥ÅÄæÆ´õ¤¬°µ´¬¤Î£¹²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ£¸Ã¥»°¿¶²÷Åê¤Ç£ÖÆ³¤¯
¡¡¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¢²£ÉÍ£´¡Ý£³¹Åç¾¦¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡²£ÉÍ¤¬¾¾ºäÂçÊå¤òÍÊ¤·¤¿£¹£·Ç¯°ÊÍè¡¢£²£·Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¿ÀµÜÂç²ñÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¹Åç¾¦ÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡£¼·²ó¤Ë£³¼ººö¤¬Íí¤ß£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢£¸²ó£±¡¿£³¤ò£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£±¡Ë¡¢£¸Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¡£¶å²ó¤Ë£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤ë¤â¡¢±üÂ¼¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦¾®Ìî½ØÍ§ÆâÌî¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬£²ÅÀÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Æó²ó¤Ë¤Ï¡¢¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é£´ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Åç¾¦¤Î·ø¤¤¼é¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±üÂ¼¤ÏËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë£±µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£°¤Éô¼ç¾¤Ï¡ÖºÇ¸å¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï±üÂ¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½©¤ÎÄºÅÀ¤ò¤È¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ã£À®½ÐÍè¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶ì¤·¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬Á´°÷Ìîµå¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£