JAL、国際線タイムセール開催中 ファーストクラスにも設定
日本航空（JAL）は、「フラックフライデーセール」で海外航空券タイムセールを11月22日から29日まで販売する。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は11月22日から2025年10月31日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・東京発
上海（35,000円／-／115,000円）、北京（39,000円／-／121,000円）、台北（40,000円）、大連（49,000円／-／79,000円）、グアム（49,000円／-／99,000円）、香港（49,000円／134,000円／185,000円）、マニラ（54,000円／-／199,000円）、広州（55,000円／-／135,000円）、シンガポール（57,000円／-／259,000円／737,000円）、ジャカルタ（70,000円／179,000円／270,000円）、ダラス（74,000円）、コタキナバル（75,000円）、バンコク（80,000円／157,000円／242,000円／577,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、デリー（92,000円／213,000円）、クアラルンプール（93,000円／160,000円／262,000円）、ベンガルール（94,000円／-／345,000円）、ロサンゼルス（120,000円／230,000円／500,000円）、ロンドン・パリ・ フランクフルト・ヘルシンキ（135,000円／290,000円／490,000円）、ニューヨーク（140,000円／230,000円）、サンフランシスコ・サンディエゴ・シアトル・バンクーバー・ラスベガス・ポートランド・サクラメント・サンノゼ（150,000円／230,000円／500,000円）、ボストン（170,000円／330,000円／600,000円）、オーランド・マイアミ・ダラス（170,000円／230,000円／600,000円）、シカゴ（-／230,000円）