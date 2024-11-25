ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤ÇÉþÌò¡¡ÈÓÄÍ¹¬»°¼õ·º¼Ô¤¬Ï·¿ê¤Ç»àË´
¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎË½Áö»ö¸Î¤Ç¶Øîþ5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÓÄÍ¹¬»°¼õ·º¼Ô¡Ê93¡Ë¤¬Ï·¿ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ¼õ·º¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎË½Áö»ö¸Î¤ÇÊì»Ò2¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¶Øîþ5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÈÓÄÍ¼õ·º¼Ô¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤ËÏ·¿ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ¼õ·º¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎË½Áö»ö¸Î¤ÇÊì»Ò2¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¶Øîþ5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÈÓÄÍ¼õ·º¼Ô¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤ËÏ·¿ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£