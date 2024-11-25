『アニサマ2024』元日にテレビ独占放送 副音声ゲストは内田真礼、土岐隼一ら
日本BS放送株式会社（BS11イレブン）は、2024年8月30日〜9月1日に開催された音楽イベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』（アニサマ）を、2025年元日、午後5時よりテレビ独占放送することを発表した。
【写真53枚】キスマイ宮田も出た！平野綾『ハルヒ』・鈴村健一『ブレイバーン』…アニサマ2024の様子
圧巻のパフォーマンスや、アニサマでしか見ることができないコラボレーションなどスペシャルなライブステージに加え、副音声での豪華ゲストによる舞台裏トークも楽しめる。
副音声ゲストは進行、鷲崎健。DAY1は鈴木このみ（She is Legend）、山北早紀（i☆Ris）、DAY2は内田真礼、土岐隼一、DAY3は亜咲花、鈴木愛奈。
■出演アーティスト
DAY1
i☆Ris/Ave Mujica/ASCA/伊東健人/Aimer/オーイシマサヨシ/大橋彩香/きただにひろし/楠木ともり/She is Legend/でんぱ組.inc/トゲナシトゲアリ/FIELD OF VIEW/Who-ya Extended/MindaRyn/Machico/宮田俊哉/UniteUp!
DAY2
愛美/伊藤美来/内田真礼/岡咲美保/小倉唯/カノエラナ/GRANRODEO/鈴木このみ/芹澤優 feat. MOTSU/太陽と踊れ月夜に唄え/土岐隼一/TrySail/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ/早見沙織/早見沙織 feat. HoneyWorks/平野綾/フラガリアメモリーズ/MyGO!!!!!/MASOCHISTIC ONO BAND
DAY3
アイドルマスター シャイニーカラーズ/蒼井翔太/亜咲花/内田雄馬/北宇治カルテット/ZAQ/邪神★ガールズ 生贄SUMMER/鈴木愛奈/茅原実里/東山奈央/TRUE/南條愛乃/花澤香菜/B小町/fripSide/ブレイバーン(CV.鈴村健一)/イサミ・アオ(CV.鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV.阿座上洋平)/ReoNa
■8月30日セットリスト
01 勇気100％ 宮田俊哉×オーイシマサヨシ×伊東健人 with UniteUp!
02 Unite up! UniteUp!
03 ユメノトビラ UniteUp!
04 名もなき何もかも トゲナシトゲアリ
05 雑踏、僕らの街 トゲナシトゲアリ
06 My Factor 伊東健人
07 Miracle soup MindaRyn
08 Like Flames MindaRyn
09 Synthetic Sympathy Who-ya Extended
10 Prayer Who-ya Extended
11 Greensleeves Doloris
12 Ave Mujica Ave Mujica
13 Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica
14 眠れない 楠木ともり
15 シンゲツ 楠木ともり
16 Growing Up Machico
17 TOMORROW Machico
fantastic dreamer Machico
18 最Ψ最好調！ でんぱ組.inc
19 メモリーズ・ラスト でんぱ組.inc with 成瀬瑛美
20 あした地球がこなごなになっても でんぱ組.inc with 成瀬瑛美
21 渇いた叫び FIELD OF VIEW
22 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW
23 ウィーゴー！ きただにひろし
24 あーーっす！ きただにひろし
25 ウィーアー！ きただにひろし with ANISAMA FRIENDZ
26 StarRingChild Aimer
27 Brave Shine Aimer
28 Sign Aimer
29 残響散歌 Aimer
30 Burn My Soul She is Legend
31 Thank you for playing〜あなたに出会えてよかった〜 She is Legend
32 死にゆく季節でぼくは She is Legend
33 Nemophila feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH) 宮田俊哉
34 Butter-Fly 宮田俊哉×伊東健人
35 私が笑う理由は ASCA×楠木ともり
36 紫苑の花束を ASCA feat. 柳澤良音
37 FACELESS ASCA
38 YES!! 大橋彩香
39 シンガロン進化論 オーハシアヤカ×オーイシマサヨシ
40 ワガママMIRROR HEART 大橋彩香
41 なまらめんこいギャル オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ
42 死んだ！ オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ
43 uni-verse オーイシマサヨシ
44 Realize! i☆Ris
ドリームパレード i☆Ris
Make it! i☆Ris
45 アルティメット☆MAGIC i☆Ris
46 希望の花を i☆Ris
47 愛 for you！ i☆Ris feat. オーイシマサヨシ
48 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY1
■8月31日セットリスト
01 INSIDE IDENTITY 内田真礼×平野綾
Lost my music 平野綾×内田真礼
02 God knows... 平野綾
03 オトワ 太陽と踊れ月夜に唄え
04 EVER RED RED BOUQUET
青空のメモリー BLUE BOUQUET
ALL SO BAD NOIR BOUQUET
05 Bouquet of Wishes フラガリアメモリーズ
06 すきっちゅーの！ ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks
07 可愛くてごめん ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks
08 Queen of the Night カノエラナ
09 イロドリ カノエラナ
10 ココロトラベル 岡咲美保
11 ペタルズ 岡咲美保
12 Now On Air 伊藤美来
13 Plunderer 伊藤美来
14 Another Birthday 土岐隼一
15 君色のキセキ 小倉唯
16 Empty//Princess. 小倉唯
17 みらくりえーしょん みらくらぱーく！
レディバグ DOLLCHESTRA
アオクハルカ スリーズブーケ
18 Dream Believers 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
19 おジャ魔女カーニバル!! 伊藤美来×TrySail
20 HELP 愛美
21 メリトクラシー 愛美
22 無路矢 MyGO!!!!!
23 砂寸奏 MyGO!!!!!
歌いましょう鳴らしましょう MyGO!!!!!a
24 迷星叫 MyGO!!!!!
25 ROCK ME KISS ME 芹澤優 feat. MOTSU
26 JUNGLE FIRE 芹澤優 feat. MOTSU
27 ぼのぼのロックンロール MASOCHISTIC BONO BAND
28 Ace of Asia MASOCHISTIC ONO BAND
29 Guide 早見沙織
30 Abyss 早見沙織
31 Reweave 鈴木このみ
32 白花 鈴木このみ
33 デビきゅー 芹澤優×鈴木このみ
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い 鈴木このみ×芹澤優
34 This game 鈴木このみ
35 うつろい TrySail
36 マイクロレボリューション TrySail
37 華麗ワンターン TrySail
38 偏愛の輪舞曲(Special ver.) GRANRODEO
39 ROSE HIP-BULLET GRANRODEO
40 BEASTFUL GRANRODEO
41 Can Do GRANRODEO with ANISAMA BOYZ
42 パラレルなハート 内田真礼
43 CHA∞IN 内田真礼
44 創傷イノセンス 内田真礼
45 ギミー! レボリューション Special!! 内田真礼 with ANISAMA FRIENDZ
46 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY2
■9月1日セットリスト
01 STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.- B小町
02 サインはB -New Arrange Ver.- B小町
03 ヒカリのdestination イルミネーションスターズ
アルストロメリア アルストロメリア
04 いつだって僕らは ノクチル
05 ツバサグラビティ イルミネーションスターズ＆アルストロメリア
06 Spread the Wings!! アイドルマスター シャイニーカラーズ
07 あの娘にドロップキック 邪神★ガールズ 生贄SUMMER with 邪神ちゃんインパクト
08 CHI☆TO☆SE愛歌 邪神ちゃん×リエール
09 太陽曰く燃えよカオス 邪神★ガールズ 生贄SUMMER
10 絶世スターゲイト 蒼井翔太
11 EVOLVE 蒼井翔太
12 So Precious 亜咲花
13 Eternal Star 亜咲花
14 わやわやわー！ 亜咲花
15 Hope 内田雄馬
16 Over 内田雄馬
17 Apocalypse Day 鈴木愛奈
18 果てのない旅 鈴木愛奈
19 カーストルーム ZAQ
20 マイナーピース ZAQ feat. 東山奈央＆SHIN(MADKID)
21 トゥッティ！ 北宇治カルテット
22 音色の彼方 北宇治カルテット feat. ZAQ
23 DREAM SOLISTER TRUE×北宇治カルテット
24 ReCoda TRUE feat. 北宇治カルテット
25 ババーンと推参！バーンブレイバーン ブレイバーン(CV.鈴村健一)
26 双炎の肖像 イサミ・アオ(CV.鈴木崚汰)＆ルイス・スミス(CV.阿座上洋平)
27 ドラマチックじゃなくても 花澤香菜
28 本命アンサー 桐崎千棘(CV.東山奈央)＆小野寺小咲(CV.花澤香菜)
29 星空☆ディスティネーション 花澤香菜
30 イマココ 東山奈央
31 星の伝言 東山奈央
32 プラチナ 東山奈央 feat. うたごえはミルフィーユ
33 dawn of infinity fripSide
34 Red Liberation fripSide
35 Secret Operation fripSide feat. Yoshino Nanjo
36 サヨナラの惑星(グリザイアメドレー) 南條愛乃
涙流るるまま(グリザイアメドレー) 南條愛乃
37 閃 -Sen- 南條愛乃
38 フローズン TRUE
39 ブルーデイズ TRUE
40 純白サンクチュアリィ(Reincarnation ver.) 茅原実里
41 境界の彼方 茅原実里
42 Paradise Lost 茅原実里
43 ピルグリム ReoNa
44 ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜 ReoNa
45 ANIMA ReoNa
46 Till the End ReoNa
47 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY3
【写真53枚】キスマイ宮田も出た！平野綾『ハルヒ』・鈴村健一『ブレイバーン』…アニサマ2024の様子
圧巻のパフォーマンスや、アニサマでしか見ることができないコラボレーションなどスペシャルなライブステージに加え、副音声での豪華ゲストによる舞台裏トークも楽しめる。
■出演アーティスト
DAY1
i☆Ris/Ave Mujica/ASCA/伊東健人/Aimer/オーイシマサヨシ/大橋彩香/きただにひろし/楠木ともり/She is Legend/でんぱ組.inc/トゲナシトゲアリ/FIELD OF VIEW/Who-ya Extended/MindaRyn/Machico/宮田俊哉/UniteUp!
DAY2
愛美/伊藤美来/内田真礼/岡咲美保/小倉唯/カノエラナ/GRANRODEO/鈴木このみ/芹澤優 feat. MOTSU/太陽と踊れ月夜に唄え/土岐隼一/TrySail/蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ/早見沙織/早見沙織 feat. HoneyWorks/平野綾/フラガリアメモリーズ/MyGO!!!!!/MASOCHISTIC ONO BAND
DAY3
アイドルマスター シャイニーカラーズ/蒼井翔太/亜咲花/内田雄馬/北宇治カルテット/ZAQ/邪神★ガールズ 生贄SUMMER/鈴木愛奈/茅原実里/東山奈央/TRUE/南條愛乃/花澤香菜/B小町/fripSide/ブレイバーン(CV.鈴村健一)/イサミ・アオ(CV.鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV.阿座上洋平)/ReoNa
■8月30日セットリスト
01 勇気100％ 宮田俊哉×オーイシマサヨシ×伊東健人 with UniteUp!
02 Unite up! UniteUp!
03 ユメノトビラ UniteUp!
04 名もなき何もかも トゲナシトゲアリ
05 雑踏、僕らの街 トゲナシトゲアリ
06 My Factor 伊東健人
07 Miracle soup MindaRyn
08 Like Flames MindaRyn
09 Synthetic Sympathy Who-ya Extended
10 Prayer Who-ya Extended
11 Greensleeves Doloris
12 Ave Mujica Ave Mujica
13 Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica
14 眠れない 楠木ともり
15 シンゲツ 楠木ともり
16 Growing Up Machico
17 TOMORROW Machico
fantastic dreamer Machico
18 最Ψ最好調！ でんぱ組.inc
19 メモリーズ・ラスト でんぱ組.inc with 成瀬瑛美
20 あした地球がこなごなになっても でんぱ組.inc with 成瀬瑛美
21 渇いた叫び FIELD OF VIEW
22 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW
23 ウィーゴー！ きただにひろし
24 あーーっす！ きただにひろし
25 ウィーアー！ きただにひろし with ANISAMA FRIENDZ
26 StarRingChild Aimer
27 Brave Shine Aimer
28 Sign Aimer
29 残響散歌 Aimer
30 Burn My Soul She is Legend
31 Thank you for playing〜あなたに出会えてよかった〜 She is Legend
32 死にゆく季節でぼくは She is Legend
33 Nemophila feat. 一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH) 宮田俊哉
34 Butter-Fly 宮田俊哉×伊東健人
35 私が笑う理由は ASCA×楠木ともり
36 紫苑の花束を ASCA feat. 柳澤良音
37 FACELESS ASCA
38 YES!! 大橋彩香
39 シンガロン進化論 オーハシアヤカ×オーイシマサヨシ
40 ワガママMIRROR HEART 大橋彩香
41 なまらめんこいギャル オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ
42 死んだ！ オーイシマサヨシ feat. REAL AKIBA BOYZ
43 uni-verse オーイシマサヨシ
44 Realize! i☆Ris
ドリームパレード i☆Ris
Make it! i☆Ris
45 アルティメット☆MAGIC i☆Ris
46 希望の花を i☆Ris
47 愛 for you！ i☆Ris feat. オーイシマサヨシ
48 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY1
■8月31日セットリスト
01 INSIDE IDENTITY 内田真礼×平野綾
Lost my music 平野綾×内田真礼
02 God knows... 平野綾
03 オトワ 太陽と踊れ月夜に唄え
04 EVER RED RED BOUQUET
青空のメモリー BLUE BOUQUET
ALL SO BAD NOIR BOUQUET
05 Bouquet of Wishes フラガリアメモリーズ
06 すきっちゅーの！ ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks
07 可愛くてごめん ちゅーたん(CV.早見沙織) feat. HoneyWorks
08 Queen of the Night カノエラナ
09 イロドリ カノエラナ
10 ココロトラベル 岡咲美保
11 ペタルズ 岡咲美保
12 Now On Air 伊藤美来
13 Plunderer 伊藤美来
14 Another Birthday 土岐隼一
15 君色のキセキ 小倉唯
16 Empty//Princess. 小倉唯
17 みらくりえーしょん みらくらぱーく！
レディバグ DOLLCHESTRA
アオクハルカ スリーズブーケ
18 Dream Believers 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
19 おジャ魔女カーニバル!! 伊藤美来×TrySail
20 HELP 愛美
21 メリトクラシー 愛美
22 無路矢 MyGO!!!!!
23 砂寸奏 MyGO!!!!!
歌いましょう鳴らしましょう MyGO!!!!!a
24 迷星叫 MyGO!!!!!
25 ROCK ME KISS ME 芹澤優 feat. MOTSU
26 JUNGLE FIRE 芹澤優 feat. MOTSU
27 ぼのぼのロックンロール MASOCHISTIC BONO BAND
28 Ace of Asia MASOCHISTIC ONO BAND
29 Guide 早見沙織
30 Abyss 早見沙織
31 Reweave 鈴木このみ
32 白花 鈴木このみ
33 デビきゅー 芹澤優×鈴木このみ
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い 鈴木このみ×芹澤優
34 This game 鈴木このみ
35 うつろい TrySail
36 マイクロレボリューション TrySail
37 華麗ワンターン TrySail
38 偏愛の輪舞曲(Special ver.) GRANRODEO
39 ROSE HIP-BULLET GRANRODEO
40 BEASTFUL GRANRODEO
41 Can Do GRANRODEO with ANISAMA BOYZ
42 パラレルなハート 内田真礼
43 CHA∞IN 内田真礼
44 創傷イノセンス 内田真礼
45 ギミー! レボリューション Special!! 内田真礼 with ANISAMA FRIENDZ
46 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY2
■9月1日セットリスト
01 STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.- B小町
02 サインはB -New Arrange Ver.- B小町
03 ヒカリのdestination イルミネーションスターズ
アルストロメリア アルストロメリア
04 いつだって僕らは ノクチル
05 ツバサグラビティ イルミネーションスターズ＆アルストロメリア
06 Spread the Wings!! アイドルマスター シャイニーカラーズ
07 あの娘にドロップキック 邪神★ガールズ 生贄SUMMER with 邪神ちゃんインパクト
08 CHI☆TO☆SE愛歌 邪神ちゃん×リエール
09 太陽曰く燃えよカオス 邪神★ガールズ 生贄SUMMER
10 絶世スターゲイト 蒼井翔太
11 EVOLVE 蒼井翔太
12 So Precious 亜咲花
13 Eternal Star 亜咲花
14 わやわやわー！ 亜咲花
15 Hope 内田雄馬
16 Over 内田雄馬
17 Apocalypse Day 鈴木愛奈
18 果てのない旅 鈴木愛奈
19 カーストルーム ZAQ
20 マイナーピース ZAQ feat. 東山奈央＆SHIN(MADKID)
21 トゥッティ！ 北宇治カルテット
22 音色の彼方 北宇治カルテット feat. ZAQ
23 DREAM SOLISTER TRUE×北宇治カルテット
24 ReCoda TRUE feat. 北宇治カルテット
25 ババーンと推参！バーンブレイバーン ブレイバーン(CV.鈴村健一)
26 双炎の肖像 イサミ・アオ(CV.鈴木崚汰)＆ルイス・スミス(CV.阿座上洋平)
27 ドラマチックじゃなくても 花澤香菜
28 本命アンサー 桐崎千棘(CV.東山奈央)＆小野寺小咲(CV.花澤香菜)
29 星空☆ディスティネーション 花澤香菜
30 イマココ 東山奈央
31 星の伝言 東山奈央
32 プラチナ 東山奈央 feat. うたごえはミルフィーユ
33 dawn of infinity fripSide
34 Red Liberation fripSide
35 Secret Operation fripSide feat. Yoshino Nanjo
36 サヨナラの惑星(グリザイアメドレー) 南條愛乃
涙流るるまま(グリザイアメドレー) 南條愛乃
37 閃 -Sen- 南條愛乃
38 フローズン TRUE
39 ブルーデイズ TRUE
40 純白サンクチュアリィ(Reincarnation ver.) 茅原実里
41 境界の彼方 茅原実里
42 Paradise Lost 茅原実里
43 ピルグリム ReoNa
44 ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜 ReoNa
45 ANIMA ReoNa
46 Till the End ReoNa
47 Stargazer アニサマ2024出演アーティスト DAY3