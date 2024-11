キタンクラブのカプセルトイ「ART IN THE POCKET ムーミン Vol.1」(1回500円〈税込〉/全4種)が、全国のカプセルトイ売り場で2024年11月29日(金)から順次発売される。造形が秀逸なマスコットを紹介する。『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。

キタンクラブの「ART IN THE POCKET シリーズ」に『ムーミン谷の仲間たち』が登場。「AIP(ART IN THE POCKET)」シリーズとは、ART/MANGA/HISTORYの3つの要素を軸に展開、高品質で文化的なフィギュアのリリースを目指すプロジェクトだ。高品質ということで、キャラクター本体の造形はもちろん素晴らしいのだが、台座の小物までも緻密に制作され、ハイクオリティな仕上がりとなっている。なかでも「ニンニ」はクリアパーツを採用し、フィギュアとして表現が難しい、透明人間という設定もそのままに表現されている。ラインナップは、ムーミントロール、ニンニ、ソフス、スノークのおじょうさんの全4種。すでにVol.2以降も制作が進行中とのこと。今回のニンニにも驚いたが、メインキャラクター以外の立体化が少ないキャラクターたちも続々登場予定だという。今後のラインナップにも要注意なアイテムだ。(C)Moomin Characters TM