¡Ö¾ô¿å¾ì¤Î¿å¤«¤éPFAS¡×²¬»³¡¦µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤Ç¸øÈñ¤Î·ì±Õ¸¡ºº»Ï¤Þ¤ë
¡¡²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤Î±ß¾ë¾ô¿å¾ì¤Î¿å¤«¤éÍ³²À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊÁí¾ÎPFAS¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ä®¤Ï25Æü¡¢µë¿å¤ò¼õ¤±¤¿±ß¾ëÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿·ìÃæÇ»ÅÙ¸¡ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÈñ¤Ë¤è¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤ÏÁ´¹ñ½é¡£´õË¾¼Ô¤é¤ÏÌó800¿Í¤Î¸«ÄÌ¤·¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½éÆü¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ô¿å¾ì¤«¤éÀ¾¤ËÌó2.5¥¥í¤Ë¤¢¤ëÇÀÎÓ¶ÈÂÎ¸³½ÉÇñ»ÜÀß¡£³«»ÏÍ½Äê¤Î¸áÁ°9»þÁ°¤«¤é´õË¾¼Ô¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤Þ¤ê¡¢¸©·ò¹¯¤Å¤¯¤êºâÃÄ¤Î´Ç¸î»Õ¤¬ºÎ·ì¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡±ß¾ëÃÏ¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ÂËÜ»°µ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤Ç¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¡ÊÌäÂêÈ¯³Ð°Ê¹ß¡Ë¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ·ì±Õ¸¡ºº¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·ÌäÂê¤¬¤¢¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤é¡¢Ä®¤Ë¤ÏÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ï8¡Á9·î¡¢¾ô¿å¾ì¤Îµë¿å¶è°è¤Î½»Ì±¤ä¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ÉÌó2400¿Í¤Ë°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¡£11·î25Æü¸½ºß¤Ç¤Ï18ºÐ°Ê¾å710¿Í¡¢2¡Á17ºÐ80¿Í¤¬·ìÃæÇ»ÅÙ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£13ºÐ°Ê¾å¤Ï25Æü¤Î¤Û¤«27Æü¡Á12·î1Æü¤ËÄ®Áí¹çÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¡£2¡Á12ºÐ¤Ï12·î1¡¢8Æü¤Ë²¬»³»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ºÎ¼è¤·¤¿·ì±Õ¤Ï²¬»³Âç¤ÈÀîºê°å²ÊÂç¤¬Ê¬ÀÏ¡£·ë²Ì¤Ï1·î¤ËÍ¹Á÷¤ÇËÜ¿Í¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡£
¡¡¸øÈñ¤Ë¤è¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤ÏÁá¤¯¤«¤é°ìÉô½»Ì±¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¼«¼çÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿27¿ÍÁ´°÷¤«¤éPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£1¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê31.7¡Á372.4¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤ÎÇ»ÅÙ¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿½»Ì±Í»Ö¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤È¤µ¤ì¤ë20¥Ê¥Î¥°¥é¥à¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ä®¤ÏÂÐ±þ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¡¢´õË¾¼ÔÁ´°÷¤Ë¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸¡ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿25Æü¸áÁ°¡¢»³ËÜ²íÂ§Ä®Ä¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¸¡ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ®¤Î¹°è¿åÆ»¤Çµ¯¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ä®¤ËÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¿Í¤â¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Ä®¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÈ¯³Ð¡£±ß¾ë¾ô¿å¾ì¤Î¿å¤«¤é2020¡Á22Ç¯ÅÙ¡¢¹ñ¤Î»ÃÄêÌÜÉ¸ÃÍ¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê50¥Ê¥Î¥°¥é¥à¡Ë¤ÎºÇÂç28ÇÜ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÄ®¤¬È¯É½¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®¤ÎÍ¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¼è¿å¸»¤Î¾åÎ®¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß³èÀÃº¤¬¡ÖÈ¯À¸¸»¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤ò¸øÉ½¡£³èÀÃº¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸©¤Î·ÑÂ³¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼è¿å¸»¤ÎÂô¤ä¥À¥à¤«¤é¤Ïº£Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¤âÌÜÉ¸ÃÍ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ëÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®¤Ï³èÀÃº¤ÎÊÝ´É´ë¶È¤Ë1²¯±ßÄ¶¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®ÂôË®ÃË¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
³¤,
¾²ÃÈË¼,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°