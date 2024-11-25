ÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³¹Æ¬³èÆ°¡¡Èï³²¼Ô¤Î¿´¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤é¤¬ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈµßºÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³¹Æ¬³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³¹Æ¬³èÆ°¡¡Èï³²¼Ô¤Î¿´¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
ÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä¿´¾ð¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç·Ù»¡´±¤ä¸©¤Î¿¦°÷¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤Î¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¸©·Ù¤ÎÁêÃÌÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö#9110¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©·ÙËÜÉôÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¼¼ ¿¿ÉôÊ¸¼÷¼¼Ä¹¡Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÐºÑÅªÉéÃ´¤äÀº¿ÀÅª¥À¥áー¥¸¤Ê¤É¤Î2¼¡Èï³²¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈÈºáÈï³²¼Ô½µ´Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÂçÊ¬Èï³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËºòÇ¯ÅÙ´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ï1429·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÀÈï³²¤¬8³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£