【コントローラースタンド マインクラフト TNT】12月下旬 発売予定価格:2,200円

「コントローラースタンド マインクラフト TNT」

ハピネットのマックスゲームズは、周辺機器「コントローラースタンド マインクラフト TNT」を12月下旬に発売する。価格は2,200円。

本商品はサンドボックス「Minecraft(マインクラフト)」に登場するTNTブロックの見た目を再現したコントローラースタンド。赤いカラーと正面の「TNT」の文字はそのままに、上部のくぼみが各種コントローラーを支えてくれる。

背面にはコントローラーのケーブルをはめ込むことができるケーブルホルダーが付属。ユニークなデザインでありながら、実用性も高い商品になっている。

商品情報

(C) 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。 この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。