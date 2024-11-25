【ノジマオンライン：プレイステーション ブラックフライデーセール】
開催期間：11月29日～12月8日

　ノジマは、通販サイト「ノジマオンライン」にて「プレイステーション ブラックフライデーセール」を11月29日より開催する。期間は12月8日まで。

　現在「ノジマオンライン」ではブラックフライデーセールが開催中だが、11月29日からはプレイステーション 5本体や周辺機器が対象となるセールを実施。PS5本体は1万円引きとなるほか、PSVR2は最大3.5万円引き、DualSenseは2,500円引きとなり、PS5/PS4用タイトル40本以上がセールの対象となる。

　現在「ノジマオンライン」にて対象のハードやソフトが公開中。セール対象商品は数量限定となっている。

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