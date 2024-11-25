PS5が1万円引き！ ノジマオンライン「プレイステーション ブラックフライデーセール」11月29日より開催PSVR2は最大3.5万円引きに
【ノジマオンライン：プレイステーション ブラックフライデーセール】
開催期間：11月29日～12月8日
(C) 株式会社ノジマ
開催期間：11月29日～12月8日
ノジマは、通販サイト「ノジマオンライン」にて「プレイステーション ブラックフライデーセール」を11月29日より開催する。期間は12月8日まで。
現在「ノジマオンライン」ではブラックフライデーセールが開催中だが、11月29日からはプレイステーション 5本体や周辺機器が対象となるセールを実施。PS5本体は1万円引きとなるほか、PSVR2は最大3.5万円引き、DualSenseは2,500円引きとなり、PS5/PS4用タイトル40本以上がセールの対象となる。
現在「ノジマオンライン」にて対象のハードやソフトが公開中。セール対象商品は数量限定となっている。
□ノジマオンライン「プレイステーション ブラックフライデーセール」のページ
【担当イノウエ】です- ノジマオンライン (@ENETJP) November 25, 2024
【予告】11月29日～プレイステーション ブラックフライデーセール開始です！
・プレイスーテーション5本体 定価から1万円引き！！
・プレイステーションVR2 最大定価から3.5万円引き！！
などなど・・・数量限定の商品もあります！お見逃しなく！#PS5 #プレイステーション5… pic.twitter.com/Q4saik5JVI
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