¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃËÀÍ¶¤¤¡Ä½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È±£¤·¡ÈÌµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ¹Ô°Ù¡É¤«¡¡ÃË½÷4¿ÍÂáÊá
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤ÆÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î°û¿©Å¹¤ËÏ¢¤ì¤³¤ßÀÜÂÔ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÂôÈþ°¡ÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ï¡¢É÷Â¯±Ä¶È¤Îµö²Ä¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë23Æü¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃËÀ¤ËÀÜÂÔ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂôÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤ÆÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤Ç°û¿©Å¹¤ËÏ¢¤ì¤³¤ß¡¢¹â³Û¤ÊÀÁµá¤ò¤¹¤ëÈï³²¤¬¡¢¤ª¤è¤½190·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£