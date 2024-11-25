·§ËÜ¸©¤Î63ºÐÃËÀ¡¡23Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡Ë¸åÂçÌî»Ô¤ÎÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤òÅÐ»³Ãæ¤ËÁøÆñ¤«¡¡ÁÜº÷Â³¤¯
ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤«¤éÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤ËÅÐ»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·§ËÜ¸©¤ÎÃËÀ¤¬23Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·§ËÜ»Ô¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¡¦Ê¬Â¤¹¬°ì¤µ¤ó63ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¬Â¤¤µ¤ó¤Ï23Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¢Âð¤»¤º¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬Â¤¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³ÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ç¤ÏË¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤Ë¤¢¤ëÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤ÎÅÐ»³¸ý¤òË¬¤ì¤¿ÍúÎò¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤ò·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¬Â¤¤µ¤ó¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁøÆñ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢24Æü¤«¤é·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
25ÆüÄ«¤«¤é¤â¤ª¤è¤½30¿ÍÂÖÀª¤Ç¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£