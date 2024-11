¾ëÅÄÍ¥¡ÖÎø°¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÏ«ÎÏ¤òÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë»È¤¨¤¿¤é¡×Îø°¦Â´¶ÈÀë¸À¤Ç¡É»Å»öÁ´½¸Ãæ¡É¤Î°ÜÆ°»Ñ

恋愛のエネルギーを別のところに使えたら

10月下旬の15時頃、東京・品川駅の新幹線改札口から出てきたのは城田優(38)だ。

身長190センチの両肩に大きなバッグを掛け、キャリーケースを引く大荷物なうえ、キャップを目深に被り、マスクをつけているとはいえ、ド派手なカーディガン姿はさすがに目立っていた。

「今年2月に放送されたトークバラエティ番組『トークィーンズ』(フジテレビ系)にゲスト出演した城田は、『’20年ごろから、人生を俯瞰で見るという能力を身につけた。言葉を選ばずにわかりやすく言うと悟りを開いた』と発言。恋愛面についても、『そもそも恋愛というものを卒業した。異性に興味を持つことがピタッとなくなった』と告白して話題を呼びました」(テレビ誌ライター)

その言葉通り、今年も多忙を極めた。特に後半は、オリジナル曲のデジタルシングル『夢の種〜I’ll be by your side』をリリースするなど、音楽面の取り組みを活発に行っていた。芸能生活25周年を記念した初のオーケストラコンサート『城田優 25th Anniversary Orchestra Concert 〜featuring Naoya Iwaki』を10月7日に東京で行っている。その囲み取材では、報道陣から恋愛卒業宣言の真意について聞かれると、

「いわゆる恋愛みたいなものは誓って3、4年ない」

「恋愛のエネルギーや労力を別のところに使えたら」

などと答えている。12月には’23年から城田が演出を手がけるスヌーピーのクリスマスコンサート「billboard classics×SNOOPY『Magical Christmas Night 2024』」が東京を含む3都市で開催。12月11日放送予定の「2024FNS歌謡祭」(フジテレビ系)では、来年5月から出演予定の主演ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』を披露する予定だ。

今は恋愛のエネルギーを全てアーティスト活動に注いでいる真っ最中のようだ──。

