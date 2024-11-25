¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¡×Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¤¬½éÅÐÄ£ »ÔÄ¹Áª¤ÇÂ¾¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½éÅöÁª
¡¡11·î24Æü¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¤¬25Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Âô°ìÏº¿·Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤Ï25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åì¶è¤Î»öÌ³½ê¤ÇÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¡§
¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬Î®¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£º£Æü¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ª¤è¤½400¿Í¤Î¿¦°÷¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤·¤¿¹Âô¿·»ÔÄ¹¤Ï¡¢²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤µ¤Ã¤½¤¯»ÔÄ¹¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¡§
¡ÖÂçÊÑºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤°Ø»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥¢¥é¤Ç¤âÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤¬»×¤¦Â¸Ê¬Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¸ø´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¦°÷¤Ø¤Î½¢Ç¤°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤Ì¾¸Å²°»Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£