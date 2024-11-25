¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡£¡ÖÅ¨¤Ï°Û¹ñ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×·Ù²ü¤¹¤ëÂçºË¸¢¿ã¡¦Î´²È¡£ºÆ²ñ¤·¤¿¼þÌÀ¤Ë¡ÖºÊ¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤Þ¤Ò¤í¡£°ÛÌ±Â²¡ãÅá°Ë¡ä¤Î½±·â¤«¤éÆ¨¤²ÏÇ¤¦¤Þ¤Ò¤í¤Ï¼þÌÀ¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¡Ä
¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¼¡²óÍ½¹ð
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¼ç±é¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍËÌë8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè45²ó¤Î¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤¡×¤¬11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè46²ó¡ÖÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼¡¢Âè45²ó¤Î¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤È¼¡½µÍ½¹ð¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤Ï¤Ð¤¿¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤Þ¤Ò¤í¤Î¸»»áÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ÏÌ¼¡¦¸»Ò¡ÊÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¡¢µÜ»Å¤¨¤·¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¤µ¤ó¡Ë¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£
¤Þ¤Ò¤í¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Î¹¤Ë½Ð¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¤·¤«¤·Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¤µ¤ó¡Ë¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Þ¤Ò¤í¤Ï¸»Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡£Î¹Î©¤Ä¤Þ¤Ò¤í¤ò»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ»Ä¹¤Ï½Ð²È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¼¡½µÍ½¹ð
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜÊÔÄ¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿¼¡½µÍ½¹ð
ÂçºË¸¢¿ã¡¦Æ£¸¶Î´²È¤¬±óÊý¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÅ¨¤Ï°Û¹ñ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤ÎÎ´²È¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£
ºÆ²ñ¤·¤¿Á×¤Î°å»Õ¡¦¼þÌÀ¤Ë¡ÖºÊ¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤Þ¤Ò¤í¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤¿¤¨¤ë¼þÌÀ¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÆ»Ä¹¡£
¡Ö½Ð¿Ø¤¸¤ã¡ª¡×
¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö½Ð¿Ø¤¸¤ã¡ª¡×¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤ëÎ´²È¡£
¤½¤ÎÁ°¤ËµïÊÂ¤ÖÉðÁõ¤·¤¿Ê¼¤¿¤Á¤¬Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡Ä¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÌä¤¦ÀÖÀ÷±ÒÌç¡£
ÂÐ¤·¤ÆÎÑ»Ò¤¬¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¡×¤È¤³¤¿¤¨¤ë¡£
Î´²È¤Ë½¾¤¦Éð¼Ô¡¦Ê¿°Ù¸¤¬¡Ö·è¤·¤ÆÌµÂÌ»à¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¤½¤ÎÀ¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º½ÉÍ¤ò¶î¤±¤ëÊ¼¤¿¤Á¡£ÀèÆ¬¤Ë¤Ï°Ù¸¤Ë»Å¤¨¤ëÁÐ¼÷´Ý¤Î»Ñ¤â¡£
¤Þ¤Ò¤í¤Î¼ê¤ò°ú¤¯¼þÌÀ
¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¼þÌÀ¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×¤È¤«¤¿¤¤É½¾ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Þ¤Ò¤í¡£
¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Þ¤Ò¤í¤Î½¾¼Ô¡¦²µ´Ý¡£
°ÛÌ±Â²¡¦Åá°Ë¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿º½ÉÍ¤ÇÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¡¹¡£
ÁÐ¼÷´Ý¤¬Áä¤ÇÅ¨¤òÆÍ¤¯¡£
ÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º®ÆÙ¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¼þÌÀ¤Ï¤Þ¤Ò¤í¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Ë¡¢ÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë»ç¼°Éô¡£
Èà½÷¤ÏÆ£¸¶Æ»Ä¹¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤È¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Ç¡¢¸÷¸»»á¡á¸÷¤ë·¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤¤¤Ç¤æ¤¯¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤¤ò¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤ò¶»¤Ë·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿½÷À¤ÎÊª¸ì¡£
µÓËÜ¤ÏÂçÀÐÀÅ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£