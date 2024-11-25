2024Ç¯11·î25Æü¡Á12·î1Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯11·î25Æü¡Á12·î1Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«°¦¥¦¥¤¡¼¥¯¡£
¶¯Îõ¤Ê¼ä¤·¤µ¤ä¤à¤Ê¤·¤µ¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤¬¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤óÄì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢ÌÜ°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
º£½µ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£¿·ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¿·¤½¤Ð¤Î¹á¤ê¹â¤µ¡¢¼êÂÞ¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤äÍ§¾ð¤â»Ù¤¨¤Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´Å¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿´¤âÂÎ¤âÃÈ¤«¤¯¡£
¤´¼«°¦¥¦¥¤¡¼¥¯¡£
¶¯Îõ¤Ê¼ä¤·¤µ¤ä¤à¤Ê¤·¤µ¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤¬¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤óÄì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢ÌÜ°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
º£½µ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡£¿·ÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¿·¤½¤Ð¤Î¹á¤ê¹â¤µ¡¢¼êÂÞ¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤äÍ§¾ð¤â»Ù¤¨¤Ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´Å¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)