²ÎÉñ´ìÄ®¥Ð¡¼¤ÇÌµµö²ÄÀÜÂÔ¤«¡¡¥¢¥×¥ê¤ÇÃËÀ­Í¶¤¤¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡É

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷4¿Í¤¬Ìµµö²Ä¤ÇÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤òÅ¹¤ËÍ¶¤¤¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Ãæß·Èþ°¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤é4¿Í¤Ï23Æü¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ð¡¼¤ÇÌµµö²Ä¤ÇÃËÀ­µÒ¤ËÀÜÂÔ±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿µÒ¤òÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤­¡¢È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼ò¤òÂçÎÌ¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¹â³ÛÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À­¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿Å¹¤Ç¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½360·ï¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²³Û¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£