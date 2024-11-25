2024Ç¯12·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯11·î25Æü¡Á12·î1Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¡ÈÂ³¤­¡É¤òµá¤á¤Æ¡ª
ÁÀ¤¨¡¢ÄêÎã²½¡ª

¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óË­¤«¡£

³Ú¤·¤¤¸òÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤éË»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ã¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¡£

¤½¤³¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÍ¶Æ³¤ò¡£¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤«¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¤ä¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼¡²ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ß¤¿¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë²ñ¡×¤Ê¤É¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£

°¦¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ìë¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)