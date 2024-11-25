¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦ÀµÃæ³Ù¾ë¤µ¤ó¡ÃÀ¸¿è¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¥ã¥é¤¬´ë¶È¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹Ãæ¡ãÁ°ÊÔ¡ä
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±³¦¤Ç¤Ï¤³¤Î¿Í¤Î±¦¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤äÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ç¤Ï10¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò·Ð¸³¡£À¸¿è¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¥ã¥é¤Ï¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¾ï¤Ë¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯9·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£B¥êー¥°¤Î³«ËëÀï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯ÅìµþÂÐÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Î»î¹ç¸å¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÀï¤ò¸«¤è¤¦¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÇÛ¿®¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¡¢¥êー¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á·è°ÕÀë¸À¤À¡£¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ÀµÃæ³Ù¾ë¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï10Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤ÏÀµÃæ³Ù¾ë¾¯Ç¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¹¥±¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤âÊô¿¦¤¹¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø
――ÀµÃæ¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ï¥Ð¥¹¥±¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¥×¥ìー¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸©Æâ¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤ÎºÝ¤Ï¥Ð¥¹¥±¶¯¹ë¹»¤Ë¤ÏÆþ³Ø¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÃæ¡¡¹â¹»¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸©Î©ÌÀÀÐ¹â¹»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥×¥í¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸©ÁªÈ´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¨¥êー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¶¯¹ë¹»¤Ë¿Ê¤à¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡ÈÊÉ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿Ê¤ó¤À³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤ä¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¹ñÂÎ¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÂÎ¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Áー¥à¤¬½Ð¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤é¤¬3Ç¯¤Î»þ¤¬¤½¤Î½çÈÖ¤Ç¡£±¿ÎÉ¤¯¹ñÂÎ¥Áー¥à¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÂÎ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÁíÂÎ¸©Í½Áª¤ÇÇÔÂà¸å¤â¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤Ï²£¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éô³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ê½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñÎà¿³ºº¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃÏÊý¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê¤â¤¦¤«¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô³è¤Ï°úÂà¤»¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©Í½Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¿äÁ¦¤Ç¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤Î2¼¡ÌÌÀÜ¤¬Í½Áª¤Î½à·è¾¡¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
――ÀµÃæ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÌ¾Ìç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÃæ¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î¶¯¹ë¹»¤Î´ÆÆÄ¤Î¾Ò²ð¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÀ¸¤«¤éËÍ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤òÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ÎÄ¹Ã«Àî·ò»Ö´ÆÆÄ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÌÀÜ¤È¾®ÏÀÊ¸¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ³Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Î¶öÁ³¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤È¸À¤¨¤ÐÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¶¯¹ë¥Áー¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÀµÃæ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ä¤¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö°ì¤Ä¤º¤Ä²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤È¤â´¶¤¸¤Æ¡£¿È¤ÎÄøÃÎ¤é¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï°ìÈÌ¤Î³ØÀ¸¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¦――¤¤¤ï¤æ¤ëÂÎ°é²ñ·Ï¤Î³ØÀ¸¤Ë¤â¸·¤·¤¤³Ø¹»¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¿äÁ¦¤Î³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ³Ø¤Ï¤â¤¦±ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬´Ä¶¤ÏÈ´·²¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁêÌÏ¸¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤í¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÃ±°Ì¤¬¤½¤ì¤Ç¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£Ìë¤ÏÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÎý½¬¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤â¥Ïー¥É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÌ¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¸µ¤ò½é¤á¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤âÅìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¡£Â¿´¶¤ÊÇ¯º¢¤Ç¤¹¤«¤éÍ¶ÏÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¾üÂ÷¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò
――ÀµÃæ¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤ÎÃÝÆâ¸øÊåÁª¼ê¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Äï¤Î¾ù¼¡Áª¼ê¡ÊÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÂÀÅÄÆØÌéÁª¼ê¡Ê»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢µÆÃÏ¾ÍÊ¿Áª¼ê¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¡¢²¬ÅÄÍ¥²ð¡Ê¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯ÇÓ½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀµÃæ¡¡³Î¤«¤ËÈà¤é¤ÈÆ±¤¸1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸å¤«¤é¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――²«¶âÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÃæ¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¾å¤È²¼¤ÎÂå¤Ï´ØÅì¥êー¥°¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²«¶âÀ¤Âå¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥Áー¥à¤ÇÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Åö»þ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëJBL¡ÊÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ë¤Î¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÀµÃæ¤µ¤ó¤Ï4Ç¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¡Ê¸½¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Ï°ìÈÌ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Ò¶È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¾üÂ÷¼Ò°÷¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÃæ¤µ¤ó¤ÏÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
ÀµÃæ¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¤ÎÂ¾¡¢Ìîµå¤ä¥é¥°¥Óー¡¢Ä¹µ÷Î¥Î¦¾å¤ä½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶¯²½±¿Æ°Éô¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤¬¿¦¾ì¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¶¥µ»¤ÇÀï¤¦¼Ò°÷Áª¼ê¤ò½¾¶È°÷¤¬±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀï¤¦¡Ö¥Í¥Ðー¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÀº¿À¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÏËÜ¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÂ¿ÍÑ¤Ë´Þ¤ó¤À¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷Áª¼ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ÅÄ¡ÊÍ¥²ð¡Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ³Î¤Ê¥¥ã¥ê¥¢Àß·×¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥¹¥±¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ï´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢´ë¶È¿Í¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´ë¶È¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
――¤ä¤Ï¤ê¶¥µ»¤«¤é°úÂà¤·¤¿ºÝ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤âÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀµÃæ¡¡°úÂà¸å¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Ï¤½¤ÎÉô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢¨¸åÊÔ¤Ï11·î26Æü¹¹¿·Í½Äê
¡ÚÀµÃæ³Ù¾ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯»ö¶ÈÉôÉûÉôÄ¹ ¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¸©Î©ÌÀÀÐ¹â¹»¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¡Ê¸½¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£¼Ò°÷Áª¼ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤Î°úÂà¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÉü¿¦¡£¾Ä³°¹ÊóËÜÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢´ë¶È¾ðÊó¤Î¥ê¥êー¥¹È¯¿®¤ä¹ÊóÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë24Ç¯9·î¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ËºÆÅÙ½Ð¸þ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯»ö¶ÈÉôÉûÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö±¿±ÄÁ´ÈÌ¤òÊÙ¶¯Ãæ¡£