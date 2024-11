【Fallout Lucy's Dweller Kit】予約受付中2025年1月頃 発送予定価格:49.99ドル

Bethesdaは、ドラマ版「Fallout」のグッズ「Fallout Lucy's Dweller Kit」の予約受付を、同社ECサイト「Bethesda gear」にて実施している。発送予定は2025年1月頃。価格は49.99ドル。

本商品は、ドラマ版「Fallout」の主人公ルーシー・マクレーンのVault居住者グッズ。彼女の居住していた「Vault33」のピンやブループリントに描かれたマップなどが封入されている。

他にも、ルーシーの居住者ガイドブックや婚姻申請書、冒頭で登場したモンティー(レイダー)との結婚写真など、多数のグッズがラインナップ。彼女の父であるハンク・マクレーンの写真、結婚式の様子などを写したトーチ型プロジェクターなど全15点が用意されている。

