¥æー¥í±ß£±£¶£±±ß³ä¤ì¡¢¤ä¤ä±ß¹âÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥æー¥í±ß£±£¶£±±ß³ä¤ì¡¢¤ä¤ä±ß¹âÍ¥Àª¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡Ä«¤Ï½µËö¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò¼¡´üºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾ÊóÆ»¤Ç¥É¥ë°Â¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£³±ß£¶£µÁ¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï£±£¶£°±ß£¹£¹Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤¬£±£¹£³±ß£µ£°Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢±ßÁ´ÌÌ¹â¡£
EURJPY¡¡161.08
¡¡Ä«¤Ï½µËö¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò¼¡´üºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾ÊóÆ»¤Ç¥É¥ë°Â¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¡£¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£³±ß£¶£µÁ¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï£±£¶£°±ß£¹£¹Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤¬£±£¹£³±ß£µ£°Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢±ßÁ´ÌÌ¹â¡£
EURJPY¡¡161.08