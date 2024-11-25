¸¶ÌýÀèÊª2½µ´Ö¤Ö¤ê¹âÃÍ¶áÊÕ¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¤¥é¥ó½ä¤ë¶ÛÄ¥¤Ç¶¡µë·üÇ°
Florence Tan
[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £²£µÆü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï£²½µ´Ö¤Ö¤ê¹âÃÍ¶áÊÕ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×»ºÌý¹ñ¤Î¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¤È²¤ÊÆ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶¡µëº®Íð¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£°£±£±£µ£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£±£³¥É¥ë¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£µ¡¥£³£°¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£±£´¥É¥ë¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¹â¤Î£·£±¡¥£³£¸¥É¥ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀè½µ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÊÆ±ÑÀ½Ê¼´ï¤Ç¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½µ´Ö¤Ç£¹·î²¼½Ü°ÊÍè¤ÎÂçÉý¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£Á£Î£Ú¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖÀïÁè¤¬¿·¤¿¤Ê´í¸±¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢¶¡µëº®Íð¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ê£É£Á£Å£Á¡ËÍý»ö²ñ¤¬Æ±¹ñ¤Ë¶¨ÎÏ²þÁ±¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤òºÎÂò¤·¤¿¤Î¤ËÈ¿È¯¤·¡¢¥¦¥é¥óÇ»½ÌÍÑ¤Î¿··¿±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤ò²ÔÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥³¥â¥ó¥¦¥§¥ë¥¹¶ä¹Ô¤Î¾¦ÉÊ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥Ó¥Ù¥¯¡¦¥À¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö£É£Á£Å£Á·èµÄ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¸å¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£