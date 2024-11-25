Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡Ö¼¯¤ÎÉñ¡×¡¢ÅÁ¾µ60Ç¯¤Îµ°À×¡¡Ãæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¾å»×Éñ¼¯¤ÏÆ±¹»±¿Æ°²ñ¤Î±éÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«11·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¡Ö¾å»×Éñ¼¯¡×¤Ï¡¢Æ±¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤¬½Ëº×Æü¤ËÍÙ¤ë½ËÊ¡¤ÎÉñÍÙ¤Ç¡¢2012Ç¯¤ËÆ±¼«¼£¶èµé¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å»×Éñ¼¯¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍûÎ°ÉË¡Ê¤ê¡¦¤ê¤å¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1942Ç¯¤ËÆ±¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¯¤ÎÉñ¡×¤Îµ»¤ò³Ø¤ó¤À¡£Íû¤µ¤ó¤ÏÀèÁÄ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë´ðÁÃµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ½ÏÎý¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ÆÆÈÁÏÅª¤ÊÆ°ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÉñÍÙ¤Ç»È¤¦Æ»¶ñ¤â¼êºî¤ê¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¤ËÄï»Ò¤ò½¸¤á¤Æ¼¯¤ÎÉñ¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÍÜÀ®¥¯¥é¥¹¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡Íû¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÏ¤Î¸Â¤êµ»½Ñ¤òÅÁ¾µ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¾å»×Éñ¼¯¤ÏÆ±¹»±¿Æ°²ñ¤Î±éÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ç¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¼Æ»¤òÊâ¤¯ÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡£¾å»×Éñ¼¯¤ÏÆ±¹»±¿Æ°²ñ¤Î±éÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ°ºî¤ÎÍ×ÎÎ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ç¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ°ºî¤ò¼¨¤¹ÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ç¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ»¶ñ¤òÀ°Íý¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡£¾å»×Éñ¼¯¤ÏÆ±¹»±¿Æ°²ñ¤Î±éÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ°ºî¤ÎÍ×ÎÎ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ç¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆ»¶ñ¤ò¿¡¤¯ÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤Ç¡¢¾å»×Éñ¼¯¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë
20Æü¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èËÉ¾ë¹Á»Ô¾å»×¸©¤ÎÌ±Â²Ãæ³Ø¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ë¾å»×Éñ¼¯¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÍûÎ°ÉË¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¾å»×Éñ¼¯¤ÏÆ±¹»±¿Æ°²ñ¤Î±éÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¾å»×¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¼þ²Ú¡Ë