¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×ÎÃ¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¡¢¡È2Ç¯´Ö²»¿®ÉÔÄÌ¡É¶Þ¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¤ÈºÆ²ñ ¸½ºß¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/25¡Û½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ßÀ¤Í¤ë±é¤¸¤ë¶Þ¤Î°Õ³°¤Ê¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤ÈºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö
ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥ë¥¤¥¶¡¦¥á¥¤¡¦¥ª¥ë¥³¥Ã¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉÔµà¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×¤¬¸¶°Æ¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»Í»ÐËå¤¬ÎáÏÂ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤òÂçÃÀ¤Ë¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¼Ò²ñÇÉ¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Î½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¼¡½÷¡¦ÎÃ¡ÊËÙÅÄ¡Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ä¹½÷¤Î·Ã¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¡¢Éþ¾þ³Ø¹»¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦»Í½÷¡¦²ê¡ÊÈª²ê°é¡Ë¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿»°½÷¡¦¶Þ¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÄ®ÅÄ²È¤Î»Í»ÐËå¤ò±é¤¸¤ë¡£
2Ç¯´ÖÎÃ¤¬Á÷¤êÂ³¤±¤¿ÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë°ìÀÆ¤Ë¡Ö´ûÆÉ¡×¥Þ¡¼¥¯¤¬¡£¹²¤Æ¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¶Þ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶Þ¤ÏÎÃ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò´°Á´¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Î§¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÎÃ¤ÏºÆ¤Ó¶Þ¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ÎµùÂ¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë2¿Í¤Ï¶Þ¤òÃµ¤·¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
µùÂ¼¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ìò¾ì¤ËÍê¤ßÂ¼Ì±¤Ø¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¬¶Þ¤Îµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´é¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¦Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢ÍÄ¤¤2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬¡£ÎÃ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«´é¤ò¾å¤²¤¿¤½¤Î½÷À¤Ï¶Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¶Þ¤È¼ê¤ò·Ò¤°»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¶Þ¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÎÃ¤ÈÎ§¤Ï¶Þ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤ºÊòÁ³¡£Î§¤Î¡Ö¶Þ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¶Þ¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£Êª¸ì¤ÎµÞÅ¸³«¤ò¼õ¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö¶Þ¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤Î¡©Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ë»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤¤¤ëÎÃ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿»Í»ÐËå¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¶Þ¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡²ó¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤ÈºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö
¢¡ËÙÅÄ¿¿Í³¼ç±é¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îºî²È¥ë¥¤¥¶¡¦¥á¥¤¡¦¥ª¥ë¥³¥Ã¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÉÔµà¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×¤¬¸¶°Æ¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»Í»ÐËå¤¬ÎáÏÂ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤òÂçÃÀ¤Ë¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¼Ò²ñÇÉ¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Î½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¼¡½÷¡¦ÎÃ¡ÊËÙÅÄ¡Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ä¹½÷¤Î·Ã¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¡¢Éþ¾þ³Ø¹»¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦»Í½÷¡¦²ê¡ÊÈª²ê°é¡Ë¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿»°½÷¡¦¶Þ¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÄ®ÅÄ²È¤Î»Í»ÐËå¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢¡¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×ÎÃ¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¡¢¶Þ¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¤ÈºÆ²ñ
2Ç¯´ÖÎÃ¤¬Á÷¤êÂ³¤±¤¿ÂçÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë°ìÀÆ¤Ë¡Ö´ûÆÉ¡×¥Þ¡¼¥¯¤¬¡£¹²¤Æ¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¶Þ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶Þ¤ÏÎÃ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò´°Á´¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Î§¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÎÃ¤ÏºÆ¤Ó¶Þ¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ÎµùÂ¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë2¿Í¤Ï¶Þ¤òÃµ¤·¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
µùÂ¼¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ìò¾ì¤ËÍê¤ßÂ¼Ì±¤Ø¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¬¶Þ¤Îµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´é¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¦Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢ÍÄ¤¤2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬¡£ÎÃ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«´é¤ò¾å¤²¤¿¤½¤Î½÷À¤Ï¶Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡×¶Þ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê
¶Þ¤È¼ê¤ò·Ò¤°»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¶Þ¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÎÃ¤ÈÎ§¤Ï¶Þ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤ºÊòÁ³¡£Î§¤Î¡Ö¶Þ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¶Þ¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£Êª¸ì¤ÎµÞÅ¸³«¤ò¼õ¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö¶Þ¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¤¤ë¤Î¡©Áê¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ë»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤¤¤ëÎÃ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿»Í»ÐËå¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¶Þ¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡²ó¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
?#¼ãÁðÊª¸ì 8?ÏÃ60ÉÃÍ½¹ð?— ¼ãÁðÊª¸ì ¡½Îø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡½¡Ú¥É¥é¥Þ¸ø¼°¡Û (@wakakusa_ntv) November 24, 2024
?¼¡²ó??/?(Æü)¤è¤ë??:??
ÎÃ¤È¶Þ¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ²ñ?
¶Þ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä?
¸òºø¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤????#ËÙÅÄ¿¿Í³ #¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ #Èª²ê°é #Ä¹ßÀ¤Í¤ë #°ì¥ÎÀ¥ñ¥ #¿¼ÅÄÎµÀ¸ #ÅÏÊÕÂçÃÎ #Åû°æ¿¿Íý»Ò
????? 1?¡Á3?ÏÃ¡õºÇ¿·7?ÏÃÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/AlE5rQNw84 pic.twitter.com/7ew9rDBKOB
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û