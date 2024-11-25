¥³¥ó¥´¹ñ±Ä¹Û»³²ñ¼Ò¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÇã¼ýÁË»ß¤Ø¡¡½ÅÍ×¹ÛÊª»ÙÇÛ¤ËÂÐ¹³
Felix Njini¡¡Pratima Desai
¡Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¿¥í¥ó¥É¥ó¡¡£²£²Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥³¥ó¥´¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡Ë¤Î¹ñ±Ä¹Û»³²ñ¼Ò¥¸¥§¥«¥ß¥ó¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¹Û»³²ñ¼Ò¥·¥§¥Þ¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¤ÈÆ¼¤Î»ñ»º¡Ê¹Û»³¤ÈÀ½Ï£½ê¡Ë¤òÌó£±£°£°Ëü¥É¥ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎÃæ¹ñ»ÙÇÛ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥§¥Þ¥Õ¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢¹ñÍÃæ¹ñËÌÊý¹©¶È½¸ÃÄ¡Ê£Î£Ï£Ò£É£Î£Ã£Ï¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¤ÈÆ¼¤Î»ñ»ºÇäµÑ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥«¥ß¥ó¤Ï¡¢¥·¥§¥Þ¥Õ¤Î¹Û»³¤ò¼ÚÍÑ¤·¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±¤ÎÆ¼¤È¥³¥Ð¥ë¥È¤òÀ¸»º¡£¥·¥§¥Þ¥Õ¤«¤é»ñ»ºÇäµÑ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬µñÈÝ¤·¡¢Çã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥³¥ó¥´¤ÈÎÙ¹ñ¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÆ¼»ºÃÏ¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¡¼¥Ù¥ë¥È¡×¤ÇÀªÎÏ³ÈÂç¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥§¥Þ¥Õ¤Ë¤Ï£¹²¯¨¡£±£°²¯¥É¥ë¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÆ·ú¤Ë£³²¯¥É¥ë¤¬É¬Í×¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÉéºÄ¤äÌ¤Ê§¤¤ÀÇ¶â¤ò´Þ¤á£¹²¯¨¡£±£°²¯¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥«¥ß¥ó¤Î¥ë¥«¥ÞÁíºÛ¤Ï¡ÖÉéºÄ¤ÎÅ°ÄìÄ´ºº¤ò¾ò·ï¤ËÃæ¹ñÂ¦¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¥³¥ó¥´À¯ÉÜ¤Ï¥·¥§¥Þ¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ê¸½ñ¤ÇÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤âÃæ¹ñ¤ÎÇã¼ý¤òÁË»ß¤¹¤ë¤è¤¦¥³¥ó¥´¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£