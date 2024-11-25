¡ÈºÇ¸å¤ÎÀ¶½ãÇÉ¡É¤¬À¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¥´¥¯¥´¥¯¡Ä»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ö²¼»³¥á¥·¡×¤ÏÂè2¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤Î¡Ö²¼»³¥á¥·¡×¡ÊÌÚÍË24:30¡Á25:00¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¼«¿È¤¬¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤Û¤Ü1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÅÐ»³¤·¤Æ¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ç¤è¤¯´Ñ¤ë¤ï¤¿¤·¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¢¤Î´¶¤¸¤À¡ª¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¡È¤¢¤Î´¶¤¸¡É¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡ÈÀ¶Á¿·ÏÈþ½÷¡É¤¬ÂçÃÀ¤Ë¡Ä¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤¬¹ë²÷¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤¦È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ô¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ä¡ÖÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ìÅì¤¬¡¢º£²ó¡Ö»³¡×¤È¡Ö¥á¥·¡×¤Î³Ý¤±»»¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö²¼»³¥á¥·¡×¤È¤Ï¡¢Äã»³ÅÐ»³¤ò²¼»³¡Ê¤²¤¶¤ó¡Ë¤·¤¿¸å¤ËÎ©¤Á´ó¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤Î¿©»ö¤Î¤³¤È¡£11·î14ÆüÊüÁ÷¤Î½é²ó¡¢»ÖÅÄ¤Ï¸æ³Ù»³¡ÊÅìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¡Ë¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£ÅÐÄº¤Þ¤Ç¤¬¤ª¤è¤½2Ê¬¡¢²¼»³¤Þ¤Ç¤¬7Ê¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¿©»ö¥·¡¼¥ó¤À¤«¤é¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ÎÅÐ»³ÈÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Î°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¡Ê¾¾½ÅË¡Ë¤¬²¼¸Í¤Ê¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»ÖÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¤¤¤¿¤À¤¤ß¤Í¤³¡É¤Ï¤Þ¤ºÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¡£²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤éÇº¤ß¡¢ÆÈ¤ê¤´¤Á¤ë¤Î¤Ï¸ÞÏº¤È°ì½ï¤À¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÏÃíÊ¸¤·¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤¢¤¸¥Õ¥é¥¤Äê¿©¤ËÃ±ÉÊ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤òÄÉ²Ã¤·¡¢°ì¸ýÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÛ¡¹¤È¿©¤Ù¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Çµï¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¸å¤ÎÀ¶½ãÇÉ¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿»ÖÅÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÒÌò¤«¤é»Ï¤Þ¤ê·ÝÎò¤Ï25Ç¯¡¢¤³¤ì¤¬Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ÖÅÄ¤¬¡È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡É¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤È¤Ï°Õ³°¤À¡£
¹âÈª½¼´õ¤â¼ç±é¤·¤¿¥Æ¥ìÅì¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£6Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤â¸·¤·¤¯´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤âÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ø²¼»³¥á¥·¡Ù¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë°Õ³°¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¸µ¥«¥ì¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈþ¿©¤òµá¤á¤ë¹âÈª½¼´õ¤¬¼ç±é¤Î¡ØËºµÑ¤Î¥µ¥Á¥³¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Æ¥ìÅì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÇÐÍ¥¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2012Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ê¡¼¥º10¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ÏÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ìÅì¤Î´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤«¤é¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Ë¥²¥¹¥È¼ç¿Í¸ø¤ò·Þ¤¨¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤Î¡ÈÆÃÊÌÊÔ¡É¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï½é¤Î·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤¿¥Æ¥ìÅì¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤Ï¡½¡½¡¢2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤ÏÀ¾Åç½¨½Ó¤ÈÆâÌîÀ»ÍÛ¤ÎÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·ª»³ÀéÌÀ¤Î¡ØÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·¡Ù¤ÏËèÈÕ¤ÎÈÕ¼à¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¡£ËèÇ¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÇÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ßÀ¤ÎÄÅÎ´Ç·¤¬¼ç±é¤Î¡ØÀä¥á¥·¥í¡¼¥É¡Ù¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯12·î¤ËÆÃÈÖ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ë¹½¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÖÁ¬ÅòÈÇ¡¦¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤â¤¢¤Ã¤¿
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º´Æ£ÆóÏ¯ ¤¬¼ç±é¤Î¡Ø¤á¤·¤Ð¤Ê·º»ö¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡Ù¤Ï1¥¯¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢19Ç¯ÊüÁ÷¤Î»°±ºµ®Âç¤È²ÆÈÁ¤¬³Ö½µW¼ç±é¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¼°¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¿©¤Ã¤Æ¿²¤ë¡Ù¤âÂ³ÊÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥ó¥×¤È¥°¥ë¥á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»°±º¤Ï´ÌµÍ¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢²ÆÈÁ¤ÏÄà¤ê¤Ê¤É¤Ç¿©ºà¤ò¸½ÃÏÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿½÷»Ò12¿Í¤¬¼Âºß¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤òË¬¤Í¤ë¡Ö½÷»Ò¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼Éô¡×¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤ËÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¤¡£21Ç¯ÊüÁ÷¤ÎInstagram¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥Ü¥Ã¥ÁÈÓ¤ò³Ú¤·¤àÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤¬¼ç±é¤Î¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì½÷¤Î¥Ü¥Ã¥ÁÈÓ¡×¡¢Æ±¤¸¤¯21Ç¯ÊüÁ÷¤Î¸µºÛÈ½´±¤ÎÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê ¤¬°ËÆ¦ÂçÅç¤ËÅÏ¤Ã¤Æµï¼ò²°¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤éÅç¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÅìµþÊüÃÖ¿©Æ²¡×¡¢¤³¤Î2ºî¤âº£¤Î¤È¤³¤íÂ³ÊÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥°¥ë¥á¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦µ×½»¾»Ç· »á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¡ØÁ¬ÅòÈÇ¡¦¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ØÃë¤Î¥»¥ó¥È¼ò¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¼¡½Å¹¬ ¤¬±é¤¸¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Ãë´Ö¤«¤éÁ¬Åò¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¸Í¼¡¤ÎÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â1¥¯¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥·¥ê¡¼¥º²½¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ìò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤±éµ»¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ºÇ½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤éÍ½»»¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¥á¥Í¥¿¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø²¼»³¥á¥·¡Ù¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ÖÅÄ¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç½÷Í¥¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌòÊÁ¤â¥Ï¥Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô