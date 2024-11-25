12¡¦8¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¤ÎÇÏ·ôÈ¯Çä¤¬·èÄê
¡¡JRA¤Ï25Æü¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¡Ê12·î8Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë4°È¤ÎÇÏ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤È½ÐÁö¤¹¤ëÆüËÜÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú4R¡¦¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡¢¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡¢14»þ10Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö15»þ10Ê¬¡Û¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡¢¥×¥é¥À¥ê¥¢
¡¡¡Ú5R¡¦¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡¢14»þ50Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö15»þ50Ê¬¡Û¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢¥ë¥¬¥ë
¡¡¡Ú7R¡¦¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡¢¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡¢16»þÈ¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö17»þ¡Û¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å
¡¡¡Ú8R¡¦¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡¢¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢16»þ40Ê¬È¯Áö¡áÆüËÜ»þ´Ö17»þ40Ê¬¡Û¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¡¡¡ãÈ¯ÇäÊýË¡¡¦È¯Çä»þ´Ö¡ä
¡ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡ÊÂ¨PAT¤ÈA¡ÝPAT¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦È¯Çä»þ´Ö¤ÏÅöÆü¤Î¸áÁ°7»þ¤«¤é³Æ¶¥Áö¡¢È¯ÁöÍ½Äê»þ¹ï¤Î2Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
¡úUMACAÅêÉ¼¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡Ë
¡¦ÅöÆü¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Çä¤ò¹Ô¤¦¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥¦¥¤¥ó¥ºÅù¤Î¡ÖUMACAÅêÉ¼µ¡¡×¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¦È¯Çä»þ´Ö¤Ï³Æ»ö¶È½ê¤ÎÈ¯Çä³«»Ï»þ¹ï¤«¤é³Æ¶¥Áö¡¢È¯ÁöÍ½Äê»þ¹ï¤Î2Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ãÈ¯Çä¼°ÊÌ¡ä
¡¦Ã±¾¡¡¢Ê£¾¡¡¢ÇÏÏ¢¡¢¥ï¥¤¥É¡¢ÇÏÃ±¡¢3Ï¢Ê£¡¢3Ï¢Ã±¤Î7¼°ÊÌ¤òÈ¯Çä¡£ÏÈÏ¢¤ÈWIN5¤ÏÈ¯Çä¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ãÊ§ÌáÎ¨¡¦Ê§Ìá¶â¤Ø¤Î¾å¾è¤»¡ä
¡¦ÆÈÎ©¥×¡¼¥ëÊý¼°¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâÆÈ¼«¤Î¥ª¥Ã¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦Ê§ÌáÎ¨¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÏ·ô¤ÈÆ±ÍÍ¤ÇJRA¥×¥é¥¹10¡Ê2¹æµëÉÕ¶â¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¶¥Áö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ã¾ðÊóÄó¶¡¡ä
¡¦JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç½ÐÇÏÉ½¡¢¥ª¥Ã¥º¡¢¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢Ê§Ìá¶â¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£