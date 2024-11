【Ever 17 - The Out of Infinity】2025年3月6日 発売予定価格:4,950円【Never 7 - The End of Infinity】2025年3月6日 発売予定価格:3,300円

MAGES.は、プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC用アドベンチャー「Ever 17 - The Out of Infinity」および「Never 7 - The End of Infinity」を2025年3月6日に発売する。価格は「Ever 17」が4,950円で、「Never 7」が3,300円。

今回リマスター化されるインフィニティシリーズは、数々のADVゲームを手がけてきたKIDが2000年代初頭に発売したSFサスペンスアドベンチャーゲーム。非常に高い評価を受ける2作が現行機向けにリマスター化されることとなった。詳細は追って記載する。

