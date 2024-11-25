B'z¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¡Ä¡È±£¤·¶Ì¡É¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î³³¤Ã¤×¤Á
¾ðÊó¤Î¸å½Ð¤·¤ÏNHK¤Î¾ïÅå¼êÃÊ
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢º£½µ¤Ë¤â½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ21ÁÈ¤Î·×41ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎãÇ¯50ÁÈÁ°¸å¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌÏÈ¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸å½Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë»ëÄ°Î¨²óÉü¤ò¤È¤¤¤¦ºòº£¤ÎNHK¤Î¾ïÅåºîÀï¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº£Ç¯¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¥¼¥í¡¢STARTO¼Ò¤ËÂ¸µ¸«¤é¤ì¤¿NHK¡Ä¡ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡É¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¾ïÅå¼êÃÊ
¡¡¤½¤ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö±£¤·¶Ì¡×¤ÏB'z¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤é¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£B'z¤ÏÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê½é½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£ÌÀºÚ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹á¼è¿µ¸ã¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤â2018Ç¯¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¤ò¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯Ëö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤é¤ÎÄÉÅé´ë²è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£È¬Âå¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¤·¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡Ù¤Ç¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤âÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì¡²è²È¤ÎÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¤ÎÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¡¢TARAKO¤µ¤ó¤é¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¤ÇÄÉÅé¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬Âè1Éô29.0¡ó¤È½é¤á¤Æ30¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤à
¡¡ÊÌ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤È¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢À¨¤¤¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¹ÈÇò¤ÏºòÇ¯¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬Âè1Éô29.0¡ó¤È½é¤á¤Æ30¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢»Ë¾åºÇÄã¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÌÜ¶Ì¥Ê¥·¡×¤È¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤â¤½¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¹¹¿·¤È¤ÎÍ½Â¬¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤ò¸å½Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾®ÌøÈþ¹¾¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð10Ç¯¤Ö¤ê¡£2014Ç¯¤Î¤È¤¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¼èºà¿Ø¤ÏÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç²Î¤¤¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÌÀºÚ¤µ¤ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡THE ALFEE¤Ë¥¤¥ë¥«¡¢Æî¤³¤¦¤»¤Ä¤é¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËNHK¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦YOASOBI¤â½Ð¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ô±£¤·¶Ì¤È¤«Í¾¶½¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£ÎÉ¤¤²Î¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¿§¤¢¤»¤ë¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤ËÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°Î¨»ê¾å¼çµÁ¤ËÁö¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤òÆó¤Î¼¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£NHK¤Îºö¤ËÃíÌÜ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖNo¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº£Ç¯¤â¹ÈÇò½Ð¾ì¥¼¥í¡¢STARTO¼Ò¤ËÂ¸µ¸«¤é¤ì¤¿NHK¡Ä¡ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡É¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÂÖÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄSTARTO¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£