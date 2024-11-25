£¸£±ºÐ¤ÎºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²µ¿¤¤¡¢£¸£´ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ä¡ÖºÊ¤ò¤¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤éÄÌÊó
¡¡Æ±µï¤¹¤ëºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù²£¿Ü²ìÆî½ð¤Ï£²£µÆü¡¢Æ±¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢¼«¾ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£¸£´¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤Ï£²£´Æü¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£²£´Æü¡¢¼«Âð¤ÇºÊ¡Ê£¸£±¡Ë¤Î¼ó¤ò¹ø¤Ò¤â¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£²¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢ºÊ¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££²£´Æü¸á¸å£±»þ£´£°Ê¬º¢¡¢¡ÖºÊ¤ò¤¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é£±£±£°ÈÖ¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿½ð°÷¤¬¼«Âð£²³¬¤Î¿²¼¼¥Ù¥Ã¥É¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Æ±½ð¤Ç¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
½»Âð,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
¾²ÃÈË¼,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö