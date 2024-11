ディズニーストアに、ハワイ発の大人気クッキーブランド「ホノルル・クッキー・カンパニー」との共同企画スイーツが登場。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」や、「スティッチ」デザインの特別感溢れるボックスに入ったクッキーがラインナップされます☆

ディズニーストア「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画スイーツ

発売日:2024年11月26日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/holiday-gift/honolulucookie/

1998年の創業以来、世界の方に喜んでもらえるよう、ユニークなパッケージをデザインし、ハワイのおもてなし精神を表すパイナップルをモチーフに、ハワイからインスピレーションを受けて作ったフレーバークッキーを販売している「ホノルル・クッキー・カンパニー」

長年にわたり改良されたレシピに沿って、最高級の材料が使いホノルルで焼き上げられています。

ハワイのお土産として大人気のクッキーブランド「ホノルル・クッキー・カンパニー」と共同開発した、ディズニーデザインのクッキーがディズニーストアに登場。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたボックスやミニボックス、「スティッチ」をデザインしたハート形の缶ケースやミニボックスには、ホノルルで焼き上げられたパイナップル形のクッキーが2種入っています。

定番フレーバーの“チョコレート・チップ・マカデミア”に加え、ディズニーストアと「ホノルル・クッキー・カンパニー」との共同企画では初となるミルクチョコレートをコーティングした“チョコレート・ディップ・マカデミア”がセットに。

寒い季節に食べたくなるような贅沢なチョコレートフレーバーのクッキーは、自分へのご褒美だけでなくギフトにもぴったりです☆

【Honolulu Cookie Company】ミッキー&ミニー クッキー ボックス入り

価格:4,800円(税込)

サイズ:約縦12×横22.2×厚み4cm

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたボックスに入ったプレミアム・ショートブレッド・クッキー。

ボックスの中には、寒い季節に食べたくなるチョコレートのフレーバーが2種類アソートされています。

1枚ずつ個包装になっているので、贅沢なチョコレートクッキーをみんなでシェアして楽しむことができます。

【Honolulu Cookie Company】ミッキー&ミニー クッキー ミニボックス入り

価格:1,800円(税込)

サイズ:約高さ7.8×幅8.4×奥行き8.6cm

プチギフトにもぴったりなミニボックス入りのクッキー。

ボックスには「ミニーマウス」にお花を差し出す「ミッキーマウス」がプリントされています。

箔押しされた星や雪の結晶、ミッキーシェイプが華やかさを演出してくれます。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ クッキー ハート形缶入り

価格:3,200円(税込)

サイズ:約縦12×横13×厚み4.5cm

「スティッチ」をデザインしたハート形の缶ケース入りプレミアム・ショートブレッド・クッキーもラインナップ。

缶にはパイナップル柄をあしらった長いマフラーを全身に巻き付けた「スティッチ」がデザインされています。

「スティッチ」の世界観にマッチした2種類のクッキーがアソートされています。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ クッキー ミニボックス入り

価格:1,800円(税込)

サイズ:約高さ7.8×幅8.4×奥行き8.6cm

ピンク色のボックスにグリーンのリボンをあしらった「スティッチ」デザインの焼き菓子。

ハイビスカスをレイアウトした南国らしいテイストプラスされた、雪の結晶が印象的です。

チョコレート・ディップ・マカデミアと、チョコレート・チップ・マカデミアがアソートされています。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、「スティッチ」をデザインした特別感溢れるボックス入りクッキー。

ディズニーストアにて2024年11月26日より順次販売される「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画クッキーの紹介でした☆

ミッキー&フレンズグッズが最大40%OFF!ディズニーストア「ブラックフライデーセール 2024」 ミッキー&フレンズグッズが最大40%OFF!ディズニーストア「ブラックフライデーセール 2024」 続きを見る

人気イラストレーターが描くマリー、レディ、ミス・バニー!ディズニーストア「Illustrated by mikko」 人気イラストレーターが描くマリー、レディ、ミス・バニー!ディズニーストア「Illustrated by mikko」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&ミニーやスティッチの特別感溢れるボックス入り!ディズニーストア「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画スイーツ appeared first on Dtimes.