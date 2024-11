玄光社から、「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」が登場!

玄光社「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」

発売日:2024年12月4日

価格:3,630円/ページ数:304ページ

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

玄光社から、「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」が登場!

「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」は、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100年を記念して、これまで多くの人を魅了したディズニーのアニメーション作品を絵本としてまとめ直したメモリアルブック。

「Disney 100 Years of Wonder(ディズニー100年の驚き)」をコンセプトに、人気作品18作を収録。

「家族」「友情」「やさしさ」「冒険」「勇気」というテーマに章分けした一冊になっています。

温かいお話がたっぷり収録された「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」はプレゼントにもぴったり!

お気に入りのストーリーを再び楽しんだり、新たなストーリーとの出会いの場にもなりそうです。

「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」収録作品

家族の物語:「ライオン・キング」「アナと雪の女王」「モアナと伝説の海」「ファインディング・ニモ」

友情の物語:「カーズ」「バンビ」「トイ・ストーリー」

やさしさの物語:「白雪姫」「シンデレラ」「美女と野獣」

冒険の物語:「カールじいさんの空飛ぶ家」「おしゃれキャット」「リトル・マーメイド」「101匹わんちゃん」

勇気の物語:「わんわん物語」「ダンボ」「ミラベルと魔法だらけの家」「ラーヤと龍の王国」

ディズニーの名作18作を収録!

玄光社「ディズニー&ピクサー 感動の名作ストーリー」の紹介でした。

