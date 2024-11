THREE(スリー)の2025年春新作コスメの情報が到着!1月1日(水)より、「REALMS OF REFLECTION(反射の領域)」をテーマにした春新作コレクションが登場。「ロー・グロー」と「シースルー・グロー」の2種の新質感リップや、人気アイシャドウパレットの春限定カラーが発売されます。

THREE(スリー)2025年春新作コスメ

THREE(スリー) 2025年春新作コスメコレクション 「THREE 2025 Spring Collection」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメコレクション 「THREE 2025 Spring Collection」





2025年1月1日(水)からTHREE(スリー)店頭、および公式オンラインショップにて発売されます(一部数量限定)。

THREE(スリー)とは?

THREE(スリー)は、オーガニック・国産原料にこだわったナチュラルなスキンケアと、自由な発想のメイクアップを提案するブランド。



ブランドメッセージである「FIND YOUR BALANCE 」をテーマに、自分にとって心地のよいバランスを楽しみながら、自分らしくいられるコスメを展開しています。

THREE 2025 Spring Collection

光と影、天と地。もしくは太陽と月。

そんな相反するエッセンスが互いを引き立て合い、高めあってリフレクトさせていくことの美しさや静かなる輝き。



THREE(スリー)の2025年春コレクションは、「REALMS OF REFLECTION(反射の領域)」をテーマに落とし込みました。



まだ体験したことのないツヤの領域を、リップカラーに託した2質感の新作リップが発売されます。



また、今秋に誕生したアイカラーパレット『THREE スターゲージングアイシャドウクアッド』からは、春の目もとをモダンに彩る2種の限定スプリングカラーが登場します。

商品ラインナップ

2025年1月1日(水)発売



● THREE ドリームオン アリューリング リルone/全6色/各4,070円(税込)※編集部調べ



● THREE ドリームオン アリューリング リップスティック/全6色/各4,400円(税込)※編集部調べ



● THREE スターゲージングアイシャドウクアッド/限定2種/各7,480円(税込)※編集部調べ

THREE ドリームオン アリューリング リルone

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 01 02 03 04 05 06 THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 01 02 03 04 05 06

THREE(スリー)より、マットにツヤを抱える新質感「ロー・グロー」の新作リップが登場!

商品特徴

『THREE ドリームオン アリューリング リルone』は、さりげなくツヤめいて、マットに光を吸い込む新質感「ロー・グロー」のスキニーリップ。



約5mmのスリムな形状で、リップカラーとしてはもちろん、フォルムや色ムラを整えるリップライナーとしても使用できます。



また、グロッシーオイルとマットオイルをブレンドすることで、マットリップとは一線を画す“ツヤをおさえたツヤ”の新質感を実現。



サラッとした軽いテクスチャーのエアリータッチオイルを配合し、ひっかかりのないなめらかな描き心地で唇にフィットします。

カラーバリエーション<全6色>

カラーバリエーションは全6色。

血色感、深み、ツヤを抱えたさまざまなカラーが揃います。



● 01 ETERNAL FLUX

顔色のトーンを引き上げるスーパーライトベージュ。

リップベースやコンシーラーとしても。



● 02 DREAM OF YOU

わずかにブラウンを溶け込ませ、シックで上品な印象に。

グレイッシュなブラウニーローズ。



● 03 EMINENT GARDEN

静かに甘さが漂うピンクのニュアンス。

唇に寄り添うあたたかなモーヴブラウン。



● 04 COOL COMMUNICATOR

肌になじむベージュを溶け込ませた、モダンなくすみ感を加えるコンクリートレッド。



● 05 DEEP THINKER

リップをモードかつセンシュアルに彩り、奥行きあふれるディープカーマイン。



● 06 BEAUTIFUL KINGDOM

絶妙にブレンドされたイエロー&レッドで、まろやかな血色感が重なるピンクモーヴ。

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE ドリームオン アリューリング リルone

種類:全6色

価格:各4,070円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月1日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

THREE ドリームオン アリューリング リップスティック

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 01 02 03 04 05 06 THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 01 02 03 04 05 06

THREE(スリー)より、リラクシーな発光感とシースルーな色ツヤを与える、新感覚のリップスティックが誕生!

商品特徴

『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』は、圧倒的な透け感の「シースルー・グロー」を纏うリップスティック。

内側からじんわりと潤いがにじむ、“とろみ質感”が特徴です。



高輝度の隠しパールが軽やかさを底上げし、内側からにじむようなうるおいと、リラクシーな発光感を叶えます。



また、オイルとペーストの独自ブレンドにより、唇にのせるとワックスがとろけて唇にフィット。

軽いのにコクのあるとろみテクスチャーで、リラクシーなつけ心地です。



口紅をつける仕草も美しい3面カットと35度の角度で、ノールックでラフに塗っても決まり、デイリー使いにもぴったりです。

カラーバリエーション<全6色>

カラーバリエーションは、高輝度の隠しパールが上品でシアーな発色・発光を叶える全6色。



夢が叶った瞬間のような笑顔をもたらし、ニュー・エフォートレスな口もとをつくります。



● 01 HEALING KISS

唇と素肌に寄り添う赤み、黄みのバランス。

グレーパールを忍ばせたコーラルベージュ。



● 02 SWEET COMMUNICATION

ブルーのニュアンスであたたかみと透明感が加わる、センシュアルなペタルピンク。



● 03 PERFECT KISS

スイートなフローラルトーンに繊細なゴールドをわずかに重ねた、シマリングピンク。



● 04 CLOUD GARDEN

ほのかにウォーミーで甘くどこかスタイリッシュ。

ヌードな発色のクラウディベージュ。



● 05 DREAM GARDEN

シックかつ華やかなピンクが唇の赤みを深くする、モダンで媚びないグレイッシュローズ。



● 06 SPEAK MY LANGUAGE

唇をエモーショナルに鮮やかに彩り、軽やかに品格を仕込むバーガンディレッド。

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE ドリームオン アリューリング リップスティック

種類:全6色

価格:各4,400円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月1日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

THREE スターゲージングアイシャドウクアッド

THREE(スリー) 『THREE スターゲージングアイシャドウクアッド』 X03 LUCENT LANDSCAPES X04 REFLECTIVE REALM THREE(スリー) 『THREE スターゲージングアイシャドウクアッド』 X03 LUCENT LANDSCAPES X04 REFLECTIVE REALM

新しいシグネチャーとして2024年に登場したアイカラーパレットより、春らしいトープカラーの限定色がお目見え。

商品特徴

『THREE スターゲージングアイシャドウクアッド』は、「カラーヴェール」「サテン」「マット」「メタリック」の4質感をセットしたアイシャドウパレット。



さまざまな光沢感とグレーのニュアンス、トープのエッセンスがまぶたをモダンに彩ります。



「エモリエントオイルコーティング処方」により、しなやかな4種のパウダーを保湿力と密着感の高いオイルで均一にコーティング。



しっとりとしたなめらかなテクスチャーで、肌に溶け込むようにフィットし、長時間ヨレを防ぎます。



また、白い膜感やにごりのないパウダーを厳選したクリアな発色も特徴。

何色重ねても、透明感の高い色と輝きのレイヤードを実現しています。



5種の植物オイル(ティーシードオイル・アンズ油・アボカド油・ローズヒップ油・ブドウ種子油)配合。



【質感について】



● カラーヴェール(左上):大小様々なラメやパールの輝き



● サテン(右上):繊細に光るパールでなめらかな光沢



●マット(左下):自然な陰影をつくる、やわらかなマット



●メタリック(右下):光を集める、ツヤとリズムのある輝き

カラーバリエーション<限定2種>

カラーバリエーションは、ピンキッシュなトーンを感じる「X03」とウォーミーなオレンジブラウンをグレイッシュに包む「X04」の全2種。



どちらもデイリー使いにぴったりな、ニュートラルでタイムレスな一品です。



● X03 LUCENT LANDSCAPES



シルバーからピンクベージュに偏光していく、繊細なパールがアクセント。

スタイリッシュに春のムードを纏えるピンキッシュブラウンのパレット。



● X04 REFLECTIVE REALM



ブルー&グリーンの偏光パール、グレーのニュアンスにウォーミーな日差しのニュアンス。

温かなまなざしを美しく描くマンダリンブラウンのパレット。

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE スターゲージングアイシャドウクアッド

種類:限定2種

価格:各7,480円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月1日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

2種の新作リップと春色アイパレでメイクを更新!

THREE(スリー) 2025年春新作コスメコレクション 「THREE 2025 Spring Collection」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメコレクション 「THREE 2025 Spring Collection」

いかがでしたか?今回はTHREE(スリー)の2025年春新作コスメコレクション「THREE 2025 Spring Collection」をご紹介しました。



2025年1月1日(水)から発売されます。

アイカラーパレット『THREE スターゲージングアイシャドウクアッド』の限定スプリングカラーは、数量限定で発売されるので気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2024年冬・2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

