Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡°ì»þ750±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ê10»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¡¡3Ëü9000±ßÂæ²óÉü
¡¡½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¤¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢°ì»þ¡¢3Ëü9000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î½ªÃÍ¤è¤ê396±ß¹â¤¤3Ëü8679±ß¤Ç¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì»þ750±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ3Ëü9000±ß¤ÎÀáÌÜ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë3Ëü9000±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£·î15Æü°ÊÍè¡¢6±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè½µËö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î½ªÃÍ¤è¤ê396±ß¹â¤¤3Ëü8679±ß¤Ç¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ì»þ750±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ3Ëü9000±ß¤ÎÀáÌÜ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë3Ëü9000±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£·î15Æü°ÊÍè¡¢6±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè½µËö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£