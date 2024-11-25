¹â¹»À¸¤¬SDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡É½¸½ÎÏ¤äÈ¯²»¤Ê¤É¿³ºº¡¡¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¸ò¤¨¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«
¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬23Æü¤Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤é¤¬Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©Æâ¤Î¼ã¼Ô¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÄÅÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤¬º£²ó½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÅ»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸19¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SDGs¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿17ÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç5Ê¬°ÊÆâ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¡¢É½¸½ÎÏ¤äÈ¯²»¤Ê¤É¤Î¿³ºº¹àÌÜ¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÏÓÁ°¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤é¤ÏºÇ½é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤¤¤¤¤È¼«¿®¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ÏÍèÇ¯¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì³Æ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£