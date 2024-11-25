Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¡±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡½À¾ÅÄÂóÌé¸ÞÃÊ¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ³«»Ï¡¡Àï·¿¤Ï»°´ÖÈô¼Ö
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Ï25Æü¸áÁ°10»þ¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¡½À¾ÅÄÂóÌé¸ÞÃÊ¡Ê33¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¾¡1ÇÔÆ±»Î¤Î·èÀï¤Ï¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤È¶â¡×¤¬3Ëç¤ÇÀ¾ÅÄ¤ÎÀè¼ê¤Ë·èÄê¡£À¾ÅÄ¤Ï½é¼ê¤Ç¢¥7Ï»Êâ¤È³ÑÆ»¤ò³«¤±¡¢5¼êÌÜ¤ËÈô¼Ö¤ò7È¬¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£Àï·¿¤Ï»°´ÖÈô¼Ö¡£
¡¡¾¡¼Ô¤ÏÍèÇ¯1·î12Æü³«Ëë¤Î7ÈÖ¾¡Éé¤ÇÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£±ÊÀ¥¤¬¾¡¤Æ¤Ð4´ü¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£À¾ÅÄ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥¿¥¤¥È¥ëÀï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¥Á¥§¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯·×Â¬¤Î³Æ4»þ´Ö¡£½ª¶É¤ÏÍ¼¹ï°Ê¹ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡