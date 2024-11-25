³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß ¸©Æâ18´ÑÂ¬ÃÏÅÀÃæ10ÃÏÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÄãµ¤²¹ ÉÙ»Î»³¤ÎÀã²½¾Ñ»Ñ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡áÀÅ²¬
11·î25Æü¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤¬ÃæÊ¢¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀã²½¾Ñ¤·¤¿»Ñ¤â¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÀÅ²¬7.3¡î¡¢ÉÍ¾¾5.4¡î¡¢»°Åç4.5¡î¤È¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤ò2¡î¤«¤é3¡î¤Û¤É²¼²ó¤êº£¥·ー¥º¥ó1ÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ18¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á10¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤È»°Åç¤¬16¡î¡¢ÉÍ¾¾¤¬17¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£24Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£